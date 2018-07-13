Turizmde Shakira coşkusu

11 yıl aradan sonra "El Dorado Dünya Turnesi" kapsamında Vodafone Park'ta konser veren dünyaca ünlü sanatçı Shakira
, İstanbul
turizmini de şahlandırdı. Yunanistan, İran, Gürcistan, Bulgaristan, Romanya ve Ortadoğu'dan Shakira konseri için paket tur düzenleyen operatörler, 5 bine yakın turist
i İstanbul'a getirdi. Konser etkisiyle Taksim ve civarı otellerin doluluk oranlarının yüzde 90'ı aştığını belirten turizmciler, bunun gibi uluslararası etkinliklerin İstanbul markasına katkı sağladığını söyledi. 1 MİLYON DOLARLIK REKLAM
Instagram'da 50, Facebook'ta 100 milyon takipçisi olan Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, öncesi ve konser sırasında #Shakiralstanbul hashtagi ile hikâye, fotoğraf ve videolar paylaştı. Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımların reklam eşdeğerinin 1 milyon doları aştığını vurgulayan turizmciler, "Milyonlarca lira harcayarak yapamayacağımız reklamı Shakira yaptı" dedi. GÜVENİLİR ÜLKE İMAJI OLUŞTU
Organizasyonun sponsorları arasında Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği de (TÜRSAB
) vardı. TÜRSAB'ın ilk kez böyle bir organizasyona seyahat sponsoru olarak destek verdiğini belirten Başkan Firuz Bağlıkaya, "Shakira'nın çocuklarıyla birlikte İstanbul'u gezmesi, üstelik milyonların takip ettiği sosyal medya hesaplarından ülkemiz hakkında paylaşımlarda bulunması 'Türkiye güvenilir bir ülke' imajının olaşmasına da ciddi katkı sağlayacak. Bu bizim için parayla yapılacak tanıtımlardan çok daha değerli" dedi. Dünya çapındaki sanatçıların verecekleri konserlerin sayısının artmasının hem turizme hem de Türkiye'ye ciddi katkılarının olduğunu vurgulayan Bağlıkaya, TÜRSAB'ın bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceğini kaydetti. ULUSLARARASI İŞLERİ TETİKLER TÜRKIYE
Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, bu tür uluslararası organizasyonların Türkiye'nin gerek imajına gerekse markasına güçlü katkı sağladığını belirtti. Bayındır, "Bu organizasyonlar güvenlik kaygısını ortadan kaldırırken uluslararası yeni organizasyonların ülkemize çekilmesine de katkı sağlıyor" dedi. Shakira konserinin ülke imajının yanı sıra İstanbul turizmini de etkilediğinin altını çizen Bayındır, "Tur operatörleri konser özelinde paket turlar düzenledi. Komşu ülkelerden 5 bine yakın yabancı turist bu konser için İstanbul'a geldi" diye konuştu.