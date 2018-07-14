Vergi yükü sade ve dengeli olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, ekonominin eylem planını açıkladı. Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararları yazılı olarak duyuran Albayrak, yeni stratejiyi kamuoyuyla paylaştı. Albayrak, ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyon
la mücadelenin öncelikli hedefleri olacağını belirtirken, üzerinde çalıştıkları Orta Vadeli Program ile enflasyonu tek haneye indirecek mücadele programını da açıklayacaklarını bildirdi. MADDE MADDE PLAN...
Ekonomide dengelenmeyi sağlamak ve enflasyonla mücadele öncelikli hedefimiz olacak.
Maliye politikası, enflasyonla mücadeleye katkı vererek dengeli büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanacak.
Ekonomideki tüm paydaşlarla istişare halinde enflasyonla mücadele hedefine dair makul bir plan oluşturup Orta Vadeli Program'da ilan edeceğiz. Bu plan, enflasyonu kısa zamanda tek hanelere indirip, orta vadede kademeli olarak fiyat istikrarını sağlayacak şekilde oluşturulacak. Bir kez plan üzerinde uzlaştıktan sonra, maliye politikası ve bütçe parametreleri bu ara hedefleri esas alarak oluşturulacak.
Bütçe harcamalarında etkin kontrol, verimliliğin artırılması ve hedeflerle uyum amaçlanacak. Sadece bütçe dengesi değil, aynı zamanda harcama kontrolü üzerinden kurallı ve öngörülebilir bir çerçeve oluşturacağız. Böylelikle enflasyon üzerinde dolaylı vergi ayarlamalarından gelen öngörülmeyen şokları asgariye indireceğiz.
OVP çerçevesinde, bütçe gelirleri tarafında ise vergi yükünü aşamalı olarak daha dengeli, sade ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturacağız.
Maliye politikasındaki dönüşüm, bir yandan fiyat istikrarı ve dış dengedeki iyileşmeye katkıda bulunurken, aynı zamanda basiretli borç yönetimini destekleyen makro ihtiyati politikalar ile sağlıklı büyümenin de önünü açacaktır.