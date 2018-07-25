Enflasyonla mücadeleye azami katkı verilecek

Önceki gün akademisyen ve ekonomistlerle istişare toplantısı yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, dün de iş dünyasının sivil toplum (STK) kuruluşlarıyla bir araya geldi. İş dünyası dernekleri ve birlik başkanlarının katıldığı toplantı sonrası bir açıklama yapan Bakan Albayrak
, "Mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecektir" dedi. Yazılı bir açıklama yapan Albayrak, açıklanacak yeni Orta Vadeli Program
(OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacağını vurguladı. OVP'nin hazırlanması için ekonomideki tüm paydaşlarla istişare toplantılarını devam ettirdiklerini aktaran Albayrak, toplantıda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme sağlanması, bütçe disiplini, Türkiye'nin yeni döneme ilişkin potansiyelinin belirlenmesi gibi tüm konu başlıklarında katılımcıların görüşlerinin dinlendiğini ifade etti.
SONUÇ HEMEN ALINACAK
Bu kapsamda bir kez daha tüm paydaşların katkılarıyla ayakları yere basan, bu hedeflere odaklanmış bir OVP oluşturma çalışmalarının devam ettiğini belirten Albayrak, şunları kaydetti: "Mali alanda atılacak adımlarla enflasyonla mücadele sürecine azami katkı verilecektir. Açıklanacak yeni plan (OVP) ile enflasyonda düşüşe odaklı bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Yeni planın ve atılacak adımların enflasyonla mücadele için vereceği katkı kısa sürede görünür olacak ve tedbirler kararlılıkla alınacaktır. Enflasyonla mücadele, büyüme hedefleri kapsamında atılacak adımlarla eşgüdüm içerisinde, bütüncül bir yaklaşımla ve birbirini tamamlayıcı politikalarla yürütülecektir." Albayrak, 2018 mali yılı için kamu harcamalarıyla ilgili tasarruf tedbirlerinin alınmaya başladığını ifade ederek, kamu nakit varlıklarının tek elden yönetilmesi ve verimliliğini sağlayacak olan tek hazine hesap uygulamasının yaygınlaştırılmasıyla alakalı düzenlemelerin hayata geçirileceğini bildirdi. Albayrak, "Politikalarımız kapsamında; OVP'nin hazırlanması için tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz. Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" ifadelerini kullandı.
HEYETE GENİŞ KATILIM SAĞLANDI
Toplantıya TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, TİM Başkanı İsmail Gülle, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Murat Ülker, Hüsnü Özyeğin, Ali Kibar
, Vahap Küçük, Ferit Şahenk, Nihat Özdemir, Ahmet Çalık, Bülent Eczacıbaşı, Ahmet Nazif Zorlu
, Fuat Tosyalı, Hamdi Akın, Mehmet Ali Aydınlar
, Hasan Çolakoğlu, Abdullah Tivnikli, Cemal Kalyoncu, Abdülkadir Konukoğlu, Mehmet Torun, Kazım Türker, Tuncay Özilhan, Ahmet Firuzhan Kanatlı ve Mehmet Cengiz katıldı.