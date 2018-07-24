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" ekonomide etkileyici bir program üzerinde çalışıyor çünkü..."

Arjantin dönüşü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yaptığı görüşmenin detaylarına yer verdi. “ Ekonomide, son dönemde eleştiri konusu yapılan "çok başlılık, çok seslilik, eşgüdüm açığına" çok yakında "tek başlılık, tek seslilik, uyum" şeklinde ve somut karşılıklar verileceğini söyleyebilirim.” diyen Okan Müderisoğlu ekonomide yeni dönem ile ilgili önemli ipuçları verdi:

Giriş Tarihi: 24.7.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 24.7.2018 10:56
Bakan Albayrak ekonomide etkileyici bir program üzerinde çalışıyor çünkü...

OKAN MÜDERİSOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Eylül ayında ete kemiğe bürünecek yeni programa kadar biraz sabır... Sonbaharla birlikte şu noktalarda gelişme bekleyebiliriz:

*Sermaye piyasalarının yeni enstrümanlarla tanışması.
*Özel sektörün uygun maliyetli kaynak bulmasının önünün açılması.
*Dolaylı vergi- dolaysız vergi dengesinin yeniden kurulması.
* iadesinde, mahsuplaşma sisteminin otomatik mekanizmaya dönüşmesi.
*Hazine'nin finansman araçlarının çeşitlendirilmesi.
*Hazine- Maliye- Merkez Bankası- - SPK arasındaki koordinasyonun bizzat tarafından etkin hale getirilmesi.
*Bütçe disiplininin, kamu maliyesinde yaşam biçimine dönüştürülmesi.
* fiyatlarının, enflasyona tehdit olmaktan çıkarılması.
*Her düzeyde, doğru ve sürdürülebilir, eş anlı bilgilendirme yapılması...

Aslında, gözleme dayalı bu listem çok daha uzun. Ama Sn. Bakan'ın detay bazlı açıklamasını beklemek daha doğru. Şu kadarın söyleyeyim... Bugünde patinaj yapan kaybeder, yarına hazırlanan kazanır!"

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