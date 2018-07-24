"Bakan Albayrak ekonomide etkileyici bir program üzerinde çalışıyor çünkü..."

OKAN MÜDERİSOĞLU'NUN YAZISINDAN BAŞLIKLAR:

Eylül ayında ete kemiğe bürünecek yeni programa kadar biraz sabır... Sonbaharla birlikte şu noktalarda gelişme bekleyebiliriz:

*Sermaye piyasalarının yeni enstrümanlarla tanışması.

*Özel sektörün uygun maliyetli kaynak bulmasının önünün açılması.

*Dolaylı vergi- dolaysız vergi dengesinin yeniden kurulması.

*KDV iadesinde, mahsuplaşma sisteminin otomatik mekanizmaya dönüşmesi.

*Hazine'nin finansman araçlarının çeşitlendirilmesi.

*Hazine- Maliye- Merkez Bankası- BDDK- SPK arasındaki koordinasyonun bizzat Bakan Albayrak tarafından etkin hale getirilmesi.

*Bütçe disiplininin, kamu maliyesinde yaşam biçimine dönüştürülmesi.

*Tarım fiyatlarının, enflasyona tehdit olmaktan çıkarılması.

*Her düzeyde, doğru ve sürdürülebilir, eş anlı bilgilendirme yapılması...

Aslında, gözleme dayalı bu listem çok daha uzun. Ama Sn. Bakan'ın detay bazlı açıklamasını beklemek daha doğru. Şu kadarın söyleyeyim... Bugünde patinaj yapan kaybeder, yarına hazırlanan kazanır!"

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