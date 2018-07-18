Bakan Albayrak ile 'Yerli ve Milli' ekonomiye geçiş hızlanacak

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinenin en önemli özelliği ağırlıklı olarak Meclis dışından ve alanında uzman kişilerden oluşması. Yeni dönemin ilk kabinesine dışardan atanan isimlerin her birinin kendi alanında uzman ve tecrübeli kişilerden oluşması, yeni döneme uygun bir tercih olarak ortaya çıkıyor.

Kendi alanlarında başarılı işlere imza atmış isimlerin bakanlıkları döneminde bu bilgi ve birikimleri devlette de kullanarak birçok temek sorunu çözmesi bekleniyor.

MECLİS'TEN ATANAN İSİMLER

Yeni dönemin ilk kabinesinde devletin temelini oluşturan 4 bakanlığa Meclis'ten isimler atandı. Bu bakanlıkların en önemli bakanlıklar olmasının yanında bakanlarda kamuoyu tarafından bilinen ve başarılı bulunan isimler olması dikkat çekti.

KAPSAYICI EKONOMİK PROGRAM UYGULANACAK

Türkiye'nin yeni sisteme geçmesiyle beraber içeride ve dışarıda en çok merak edilen ekonominin başında kimin olacağıydı. Hem içeride hem de dışarıda beklenti güçlü bir ismin ekonominin dümenine geçmesiydi.

Yurt içi ve yurtdışında iyi eğitim görmüş olan bakan Berat Albayrak'ın Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması bu beklentiyi nokta atışı olarak karşılamış oldu. Enerji Bakanlığı yaptığı dönemde Türkiye'nin enerjideki dışa bağımlılığını azaltmak için büyük çaba gösteren ve Milli Enerji Strateji Belgesi'ni hazırlayan Albayrak, ekonominin başındayken de, önemli ve acil yapısal reformları içine alan detaylı ve kapsayıcı bir ekonomik program uygulamaya alacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Bakan Albayrak yaptığı ilk açıklamada vurguladıkları yeni dönemin yol haritasını da açıklıyor.

-Enflasyonla mücadele,

-Merkez Bankası bağımsızlığı

-Bütçe disiplini,

-Türkiye ekonomisinin istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme hedefi,

-Uluslararası finansal piyasalarla işbirliği konusunda net mesaj,

-Bakanlıklar arası uyumsuzluk ve karar almadaki gecikmelerin önüne geçilecek.