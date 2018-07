Ekonominin patronu Berat Albayrak

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Türkiye ekonomisini 2 trilyon dolarlık büyüklüğe taşıyacak, reformları, kurumsal yapılanmayı omuzlayacak güven ekibini kurdu. Ekonominin yeni patronu bugüne kadar başarılı bir Enerji Bakanlığı geçmişi olan Berat Albayrak oldu. Erdoğan, ekonomi yönetimini baştan sona yeniledi. Eski kabineden yeni kabinesine sadece Berat Albayrak'ı taşıdı. Ekonomi vitrini, özel sektör ve iş dünyası kökenli isimlerle güçlendirildi.Yeni dönemde "üretim, yatırım, istihdam, kalkınma, sosyal politikalar" odaklı ekonomi modeliyle yola devam edecek. Ekonomiyi omuzlayacak 6 bakan günlük hayata dokunan, sokaktaki vatandaştan iş dünyasına kadar her kesimi kucaklayan, hizmet ve reformlara odaklı güçlü bir ajandayla işe başlayacak.Hükümet yeni nesil reformların yaşama geçirilmesi, mali piyasalarda kontrolün devamı ve ekonomik istikrar için dört koldan ilerlerken, Türkiye ekonomide de tarihi adımlara sahne olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski kabineden ekonomi yönetimine sadece Berat Albayrak'ı taşıdı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Sanayi Bakanı Faruk Özlü gibi isimler yeni kabinede yer almadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde kurul, başkanlık veya ofislerde görev alacak kişileri de atayacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 'nde yer alacak kurullar ve ofislere atamalar ise daha sonra yapılacak. Ofisler düşünce kulübü olarak görev yapacak. Sistemde büyük öneme sahip olan bu ofisler doğrudan Cumhurbaşkanı ile dirsek temasında çalışacak. Yatırım, finans, dijital dönüşüm, insan kaynakları alanlarında önemli rol üstlenecek ofislerde siyasi düşüncelerine bakılmaksızın iktisatçılar, sosyologlar, teknokrat, alanlarında uzman isimler de çalışacak. Bazı kurumlar da ofislerle doğrudan görev yapacak. Ofisler, Cumhurbaşkanı'nın istediği konularda bilgi, analiz raporları hazırlayarak, politika geliştirecek. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 9 politika kurulu da güçlü danışma kurulu olarak yeni dönemde rol alacak.Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerden hemen önce açıkladığı toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ekonomi ajandasıyla göreve başlayacak. Yeni dönemde ekonomik istikrar ve mali piyasalarda kontrolün devamı için uyumlu yönetim anlayışı ön plana çıkacak. Ekonomi yönetimi, reel sektörü güçlendirme, gençlere destek, yatırımlara, kalkınmaya ve büyük projelere ivme kazandırma, sosyal politikaları yaygınlaştırma ve yeni nesil atılımlara odaklanacak. Enflasyon, cari açığın aşağı çekilmesi öncelikli gündem olacak. Yeni dönemde yatırımlar hızlanacak, ekonominin çarkları kapsayıcı büyüme ile dönmeye devam edecek, enflasyon, cari açık gibi sorunlarda köklü çözüme gidilecek.Hazine ve Maliye Bakanı1978'de İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra 2002'de New York'taki Pace Üniversitesi Lubin School of Business'te finans üzerine yüksek lisans yaptı. MBA (Master of Business Administration; İşletme Yönetimi Yüksek Lisansı) eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye döndükten sonra özel sektörde çalışan Albayrak, 7 Haziran 2015 seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçildi. 64. Hükümet kabinesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görevlendirildi. Bakanlığı döneminde 'Milli Enerji ve Maden Politikası' hazırlayan Albayrak, Türkiye'nin dışa bağımlılığının azaltılması için de birçok önemli projeye start verdi.CumhurbaşkanlığHükümet Sistemi'nin kabinesinde iki önemli bakanlığı kadınlar yapacak. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı olarak Zehra Zümrüt Selçuk , Ticaret Bakanı olarak ise Ruhsar Pekcan görev yapacak. 1958 yılında doğan Pekcan, İTÜ Elektrik Fakültesi'nden mezun oldu. Altyapı sektöründe faaliyet gösteren bir firmada genel koordinatör, genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Pekcan, DEİK Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüttü. Kabinenin en genç üyesi olan 39 yaşındaki Zehra Zümrüt Selçuk ise Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) Ankara Temsilciği'ni yapıyordu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı1965'teBilecik'te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 1987'de Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2005'te e-MBA sertifika programını tamamladı. İş hayatına NETAŞ'ta Ar-Ge mühendisi olarak başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinde çalışan Dönmez, EPDK Kurul üyeliği yaptıktan sonra bakanlıkta müsteşar olmuştu.Sanayi ve Teknoloji Bakanı1976'daTrabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu olan Varank, Tallahassee Community College'da Ağ Hizmetleri Teknolojisi alanında eğitim aldı. Florida State Üniversitesi'nde uzman ve araştırmacı olarak görev yaptı. Yüksek lisansını Indiana Üniversitesi'nde tamamlayan Varank, Indiana University'nde de çalıştı. Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanıydı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet1960'taTrabzon'da doğan Mehmet Cahit Turhan , Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu. Çalışma hayatına 1985'te İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu Grup Şefliği emrinde mühendis olarak başladı. 2003'te Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra Karayolları Genel Müdürü olarak atanan Turhan, son olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanıydı.Çevre ve Şehircilik Bakanı1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum, 1999'da Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü'nden mezun oldu. 1999-2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005- 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları arasında TOKİ'de çeşitli görevlerde çalıştı. 2009'dan bu yana TOKİ'nin iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş.'de genel müdürlük görevini yapıyordu.Kültür ve Turizm BakanıMehmet Ersoy, 1968'de İstanbul'da doğdu. Alman Lisesi'nde öğrenim gördü. Ersoy'un turizme ilgisi bu yıllarda ortaya çıktı. Mehmet Ersoy, 1991'e kadar öğrenci turları yaptı. 1991'de Etstur'u kurdu. Ailelerine ait Torba Tatil Köyü'nü babalarından kiralayarak otelcilik tarafına adım atarak Voyage Oteller Grubu'nu kurdu. 2001'de Didimtur'u satın aldı. Ersoy, turizm sektörünün içinden geliyor.Tarım ve Orman Bakanı1973'teİzmir'de doğdu. Merhum Türk siyasetçi Ekrem Pakdemirli'nin oğlu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'ndeki lisans eğitiminin ardından, Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını tamamladı. Pakdemirli, gıda, teknoloji ve otomotiv alanında serbest girişimcilik yapmış, çeşitli şirketlerin kuruluşunda bulunmuş, yöneticiliğini yapmış biri. Turkcell ve Albaraka Türk'te de yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştu.