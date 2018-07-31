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2019 yılı bütçesini Hazine ve hazırlayacak

Bütçe hazırlıklarına yönelik karar Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlandı. Karara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanana kadar, bütçe hazırlık ve uygulanmasına ilişkin görev ve yetkileri Hazine ve kullanacak.

Giriş Tarihi: 31.7.2018 12:35 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 13:26
2019 yılı bütçesini Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlayacak

Bütçe hazırlıklarına yönelik karar Başkan 'ın imzasıyla 'de yayımlandı. Karara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığının teşkilatlanması tamamlanana kadar, bütçe hazırlık ve uygulanmasına ilişkin görev ve yetkileri Hazine ve kullanacak.

2019 bütçesini Hazine Bakanlığı hazırlayacak

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI YÜRÜTECEK

Bu kapsamda 2019 bütçesine ilişkin ilk çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığınca yürütülmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile bütçe hazırlama yetkisi Cumhurbaşkanlığına geçmiş, bütçe çalışmalarını yürütecek olan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına ise eski Maliye Bakanı atanmıştı.

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2019 yılı bütçesini Hazine ve Maliye Bakanlığı hazırlayacak
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