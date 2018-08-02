İşletmelere destek artacak

Hükümet yeni dönemde üretimi artırmak için ekonominin belkemiği küçük işletmelere yönelik destek paketi hazırladı. Pakete göre;
ÖLÇEK SORUN ÇÖZÜLECEK:
İşletmelerin
üretkenliği artırılacak, kurumsallaşmaları sağlanacak, ölçek sorunları çözülecek. Finansmana erişimleri kolaylaştırılarak, dijital dönüşümleri desteklenecek.
KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK BAĞLANTISI:
Girişimcilik
ekosisteminin uluslararası bağlantıları geliştirilecek. Yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye'deki fonlara yatırım yapmaları özendirilecek.
İŞ GELİŞTİRME MERKEZLERİ:
İş geliştirme merkezlerinin sayı ve etkinliği artırılacak.
GİRİŞİMCİYE İŞ FIRSATI:
Girişimci adaylarına kendi işletmelerini kurmaları için geri ödemeli ve geri ödemesiz verilen destekler sürecek. Bugüne kadar 48 bin girişimciye 1.2 milyar liralık
destek sağlanırken, girişimcilik eğitimleri desteklenecek.
HİZMET VE TİCARET SEKTÖRÜ:
Hizmet ve ticaret sektöründeki işletmelerin KOSGEB
desteklerinden daha fazla yararlanmaları sağlanacak. Kadınların ekonomik hayattaki rollerinin geliştirilmesine yönelik yeni destek mekanizmaları geliştirilecek.
FİNANS DESTEĞİ SÜRECEK:
İşletmelerin finansmanına destek sürecek.
İç finansman
yoluyla yatırımlarını gerçekleştirmeleri
teşvik edilecek, özkaynak birikimini
hızlandıracak düzenlemeler
hayata geçirilecek.
KOBİ BORSALARI YAYGINLAŞACAK:
İşletmelerin özel kesim tahvil arzı ve KOBİ
borsalarının yer aldığı sermaye piyasası araçları yaygınlaştırılacak. Yenilikçi işletmelerin desteklenmesi için
risk sermayesi gibi çeşitli yenilikçi finansman modellerine destek sağlanacak.
50 YENİ SANAYİ BÖLGESİ 2.5 MİLYON KİŞİYE iŞ
Personel desteği: Ar-Ge yapanlara teknolojik ürün ticarileştirmesine yönelik personel destekleri sağlanacak. Endüstriyel tasarım, üretime hazırlık, üretim süreci, pazara sunuma yönelik faaliyetleri teşvik edilecek.
2.5 Milyon istihdam
: 50'nin üzerinde yeni sanayi bölgesi oluşturulacak. 2023 yılına kadar kurulacak yeni sanayi bölgeleriyle 2.5 milyona yakın istihdam yaratılacak.
Kaynak: TAKVİM