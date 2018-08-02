Piyasaya 2.3 milyar bırakacak

Ekonomide normalleşmenin ilk sinyali geldi. 15 Temmuz
darbe girişiminin ardından yüzde 100'ün üzerine çıkan iç borç
çevirme oranında düşüş başladı. Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bakanlıklarla konuşup bütçe tasarrufu hedefleri belirlemesinin de etkisiyle Hazine borçlanma stratejisinde değişiklik yaptı. Hazine Müsteşarlığı, İç Borçlanma Stratejisi çerçevesinde, daha önce ağustos-eylül dönemine ilişkin iç borç çevirme oranını yüzde 125'ten 110'a indirdi. Bu Hazine'nin piyasadan 2.3 milyar TL daha az nakit çekmesi demek.
NORMALLEŞMENİN İLK SİNYALİ
Hazine'nin 29 Haziran'da açıkladığı İç Borçlanma Stratejisi'nde 21.8 milyar TL olan ağustos ve eylül ayları için öngörülen borçlanma tutarını, 31 Temmuz'da açıklanan programda 19.5 milyar liraya çekmesini analistler normalleşmenin ilk sinyali olarak değerlendirdi. Hazine'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından borçlanmaya yüklenmesinin etkisiyle bütçe açığının ve faiz
giderlerinin arttığını, bununla birlikte kamu borç yükünün de yükseldiğini ifade eden uzmanlar, "Borçlanma miktarının 2.3 milyar lira azaltılması sembolik olarak çok önemli. Tutar çok büyük değil ama bu normalleşmenin ilk sinyali. Bakanın söylemleriyle yapılanın tutarlı olması kredibilite açısından olumlu" değerlendirmesinde bulundu. Hazine'nin daha az borçlanmasının, likiditenin piyasada kalması anlamına geldiğini belirten analistler, bunun faiz ve enflasyon
üzerindeki baskının da azalması anlamına geleceğine vurgu yaptı. İç borç çevirme oranının düşmesi özel kesimin borçlanma piyasasından yararlanma imkânının artmasına da neden olacak.
FAİZ BASKISI AZALACAK
Hazine'nin daha önce yüzde 125 olarak açıklanan iç borç çevirme oranının, yeni borçlanma planıyla yüzde 110'a ineceğine dikkat çeken GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, "Hazine daha az borçlanacak. Borçlanma oranının önceye göre azalması ile beraber faizlerdeki yukarı yönlü baskı azalabilir. Borçlanma arttıkça faizler üzerinde yukarı baskı artar. İç borç çevirme oranının 100'ün altına indirilebilmesi önemli. Bu hem bankaların elini rahatlatır, hem de faizlerin düşmesini sağlar. Enflasyon ve mali politikalar arasında uyum sağlanması önemli. Bu konuda OVP'de çizilecek yol haritasını izliyor olacağız" dedi.
BAKAN ALBAYRAK TASARRUF İSTEMİŞTİ
Bakan ?Albayrak, G20 Zirvesi sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda tüm bakanlıklara bütçe tasarrufu hedefleri verdiğini belirterek, "Onlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Yapıldıktan sonra ben bire bir tüm bakanlıklarla toplantı yapıp geride kalan 5 ay içerisindeki Hazine'nin borçlanma limitleri içerisinde elini güçlü kılacak çok önemli adımlar atacağız" demişti.