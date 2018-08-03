İnşaatçı acil çözüm istedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, inşaat sektörünün çatı kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Görüşmede inşaat sektörünün kısa vadeli sorunları ve orta vadede sektörün sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilmesi için atılması gerekli adımlar ele alındı.



VERİMLİ GÖRÜŞME OLDU

Görüşmeye İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas ve Genel Sekreteri Doğan Selçuk Öztürk ile Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersun Bayraktaroğlu katıldı. Temsilciler, bakana inşaat sektörünün durumuyla ilgili çok kapsamlı bir dosya sunarak, kısa orta ve uzun vadeli sorunlar ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Görüşmenin, oldukça verimli olduğu ifade edildi. İnşaat sektörünün en kısa zamanda finansman kaynağına ihtiyacı olduğunun altını çizen başkanlar, "Alınması gereken en önemli konut politikası önleminin, sıfır konut satış şartlarının cazip hâle getirilmesi" olduğunun altını çizdiler.



STOK BİR YILDA ERİYEBİLİR

Albayrak'ın, başta kamu kurumları olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla, onların da gündemlerine yanıt verecek bir Orta Vadeli Program (OVP) için detaylı çalışmaların sürdüğünü söylediği öğrenildi. Yıllık yaklaşık 900 bin adet olan sıfır konut satışına ulaşılmasıyla mevcut bitmiş stokun bir yılda, inşa halindeki stokun da iki yılda eritilebileceği belirtildi.



HANGİ KONULAR KONUŞULDU?

İNŞAAT sektörünün temsilcileri yeni dönemde daha köklü değişimler ve düzenlemeler bekliyor. Toplantıda şunlar gündeme geldi:

* Emlakbank'ın aktif hale getirilmesi ve sektöre hizmet veren bir konumda yapılanması.

* Emlakbank bünyesinde gayrimenkul fonu kurulması.

* Kredi faiz oranlarının yüzde 0.98'e çekilmesi.

* İlk konutunu alanların ödediği faizin ödedikleri gelir vergisinin bir kısmından mahsup edilmesi.

* Bireysel emeklilik şirketlerinin gayrimenkul fonuna veya doğrudan gayrimenkule yatırım yapabilmesi imkânı.

* Alım satım vergilerinin toplamda yüzde 1'e inmesi.

* KDV sisteminin yalın hale gelmesi ve kalıcı teşvikler gelmesi.

* Yabancıya vatandaşlık için konulan alım şartının 300 bin dolara inmesi.

* Eximbank imkânlarından faydalanılması.

* İnşaat sektörünün KDV alacağı için yasal düzenleme yapılması.

* Meclis'ten geri çekilen devreden KDV yasasının yürürlüğe girmesi.



FAİZLER 0.98'E DÜŞSÜN

BAKAN Berat Albayrak'a finansman sorunlarını anlatan inşaat sektörü, faizlerin yüzde 0.98'e çekilmesini istedi. Bakan Albayrak'a sunulan raporda, sıfır konut satışının toplam satışın içinde yüzde 65'e çıkarılabileceği vurgulandı.

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