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: İmar barışı için düşük faizli kredi

haberi... Üç kamu sının imar başırı için düşük faizli kredi vereceği bildirildi. pazartesi günü başlayacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:53 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 10:28
Son dakika: İmar barışı için düşük faizli kredi

haberi... Üç kamu sının imar başırı için düşük faizli kredi vereceği bildirildi. pazartesi günü başlayacak.

UYGULAMA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

İmar barışı uygulaması için düşük faizli kredi verilecek.Üç kamu bankasınca verilecek kredinin faizi, 20 bin liraya kadar yüzde 1,33 olarak uygulanacak. 100 bin liraya kadar olan krediler için yüzde 1,48; 100 bin lira ve üzeri krediler için ise yüzde 1,65 faiz alınacak. Uygulama pazartesi günü başlayacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Yapı Kayıt Belgesi alacaklar için kredi faiz oranlarında indirime gitti. Başvuru sahipleri, İmar Barışı'na konu tahakkuk tutarları kadar finansman ihtiyaçlarını 60 aya kadar vade seçenekleriyle 1,33'den başlayan faiz oranlarıyla kredi olarak karşılayabilecek.

İmar barışı başvurularında bu uyarıya dikkat

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