100 günde 256 bin kişiye iş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı '100 Günlük İcraat Programı' ile güvenlikten eğitime, tarımdan ormana birçok alanda kamuda ilave istihdam
sağlanacak. Program kapsamında ağırlıklı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı
'nda çalışacak personel alınacak. Polis, subay, amir ve öğretmenlerle birlikte kamuya alınacak ilave personel sayısı 256 bin 273 kişiyi bulacak.
GÜVENLİĞE 48 BİN KİŞİ
Açıklanan programa göre, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi alınacak. Jandarma Genel Komutanlığı'nda ilave istihdam sayısı 15 bine yaklaşacak. Jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş alınacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş istihdam edilecek. Böylece 100 günlük icraat döneminde toplam 47 bin 773 güvenlik personeli alınacak.
20 BİN ÖĞRETMEN
20 bin sözleşmeli öğretmenin daha ataması yapılacak. 8 bin 300 hektar yeni alanın sulamaya açılmasıyla 8 bin 500 kişiye ek istihdam getirilecek. Odun üretimi yüzde 40 artırılarak 15 milyon metreküpten 21 milyon metreküpe çıkarılacak, böylelikle 130 bin kişi istihdam edilecek. 100 günde 100 bin hektar alan ağaçlandırılarak 50 bin kişiye istihdam sağlanacak.
7 MİLYAR LİRALIK TEŞVİK VERİLECEK
HÜKÜMET, istihdamın artırılması amacıyla işverenlere de teşvik uygulamasını sürdürecek. Bu çerçevede, işverenlere 5.25 milyar lira istihdam teşviki ödenecek. Kadın, genç ve engellilerin istihdama daha fazla katılması için de 1 milyar 84 milyon ilave destek sağlanacak
12.500 KİŞİYE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ FIRSATI
NITELIKLI işgücü yetiştirilmesine yönelik programlardan yararlanıcı sayısı yüzde 51 artırılarak 248 binden 375 bine çıkarılacak. İşsizlik
ödeneğinden hak kazanma şartları esnetilecek. Böylece, ilave 12 bin 500 kişinin daha ödenekten yararlanması sağlanacak.
İŞ DÜNYASI 100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI İÇİN NE DEDİ?
İsmail Gülle TİM Başkanı
İHRACAT PROGRAM İLE UÇAR
2018'DE rekor kıran ihracat
, 100 gün programıyla uçacak. Aylardır heyecanla beklediğimiz, tüm beklentilere karşılık veren çok dolu bir plan. 100 ayda başarılması zor bir takvime, yeni sistem sayesinde 100 günde kavuşacağız. Program ülkemize hayırlı uğurlu olsun.
Feyzullah Yetgin GYODER Başkanı
EMLAK BANKASI İSABETLİ
KONUT, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak şekilde Emlak
Bankası'nın tekrar faaliyete geçirilecek olmasını son derece isabetli bir karar olarak değerlendiriyoruz. Türkiye ekonomisi bu projelerle atağa kalkacak, eskisinden de güçlü bir hale gelecek.
Şekib Avdagiç İTO Başkanı
PROJELERE DOPİNG OLACAK
İLK 100 günlük planın en büyük farkı, profesyonel kabine ile uygulamadaki hızı olacak. Bu plan, kur-faiz sarmalına itilmek istenen Türkiye'nin kendi geleceğini somut projelerle kuracağını göstermiştir. Bu plan, bürokratik sıkıntılar sebebiyle yeterli mesafe alınamayan projelere de doping olacaktır.
Erdal Bahçıvan İSO Başkanı
SANAYİ İÇİN DEĞERLİ
KALKINMA Bankası'nın gelişmiş ülkelerdeki gibi yeniden yapılandırılacak olması, çok önemli. Bu kararı, sanayimizin daha nitelikli ve katma değerli bir yapıya kavuşması açısından atılmış değerli bir adım olarak görüyoruz.
İbrahim Burkay BTSO Başkanı
ŞİMDİ EYLEM ZAMANI
İŞ dünyamızın beklentileri doğrultusunda hazırlanan projelerin ve düzenlemelerin biran evvel hayata geçmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kaybedecek vaktimiz yok, şimdi eylem zamanı. Bursa
olarak milli ve yerli hedeflere katkı sağlamaya hazırız.
Mithat Yenigün
TMB Başkanı
EKONOMİYE YÖNELDİK
TÜRKIYE Müteahhitler Birliği olarak seçimlerin hemen ardından gündemin halkımızın refah artışı ve mutluluğu için ekonomiye ve sürdürülebilir büyümeye yönelmiş olması son derece önemlidir. Sırada Türkiye ekonomisini orta ve uzun vadede atağa kaldıracak yapısal reformların olduğu inancımızı da ifade ediyoruz.
Mahmut Özgener
İZTO Başkanı
PLAN BİZİ MUTLU ETTİ
ÇIN'LE her alanda işbirliğinin artırılmasından Tarım İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
'ne, KOBİ'lerin e-ticarette daha etkin yer almasından sağlık turizminin geliştirilmesine kadar pek çok alanda İzmir'in vurguladığı projelerin planda yer alması mutluluk verici.