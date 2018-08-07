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: Emeklilere sinin tarihi belli oldu

haberi.. sinin tarihi belli oldu. ödemeleri 'ta gerçekleştirilecek. Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve emeklilerine , Emekli Sandığı emeklilerine 'ta ödenecek.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 14:37 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 15:13
Son dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesinin tarihi belli oldu

haberi.. sinin tarihi belli oldu. ödemeleri 'ta gerçekleştirilecek. Bayram ikramiyesi, Bağ-Kur ve emeklilerine , Emekli Sandığı emeklilerine 'ta ödenecek.

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Emeklilere bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada, "Ramazan Bayramında olduğu gibi nda da bayram ikramiyesi ödemelerimizle emeklilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." denildi.

BAĞ-KUR ve SSK emekllilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyelerinin ödeneceğini belirten Selçuk açıklamasının devamında şunları söyledi:

"16 Ağustos'ta BAĞ-KUR ve SSK, 17 Ağustos'ta Emekli Sandığı emeklilerimize yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri hayırlı, uğurlu olsun.Emeklilerimizin bayram ikramiyesi ödemesi dosya başına 1.000 (Bin) TL olarak gerçekleştirilmektedir. Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir."

TOPLAM 11.767.550 EMEKLİYE ÖDENECEK

Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında, bayram ikramiyesi ödemesi yapılmaktadır. Kurban Bayramı için toplam 11.767.550 emekli ve hak sahibine, toplam 10.417.886.693 TL bayram ikramiyesi olarak ödenecektir."

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Son dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyesinin tarihi belli oldu
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