Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranında değişiklik yaptı.

Merkez, Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkâni oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürdü. Söz konusu değişiklik ile yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçeceği bildirildi.

MBDEN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürüldüğünü bildirdi.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Rezerv opsiyonu mekanizması kapsamında döviz imkanı oranı üst sınırı yüzde 45'ten yüzde 40'a düşürülmüştür. Söz konusu değişiklik ile (döviz imkan oranı) yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında döviz bankaların kullanımına geçecektir."

Değişiklik kapsamında dilim aralıkları şu şekilde belirlendi: