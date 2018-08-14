HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Bakan Berat Albayrak'tan uluslararası yatırım zirvesi

Bakan Berat Albayrak'tan uluslararası yatırım zirvesi

haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 16 Ağustos günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşecek. Albayrak, düzenleyeceği bu ilk telekonferansla dünyanın pek çok bölgesindeki yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 14.8.2018 10:55
Bakan Berat Albayrak'tan uluslararası yatırım zirvesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 16 Ağustos günü yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla görüşeceği bildirildi.

"KÜRESEL YATIRIMCILARA MESAJLARINI DOĞRUDAN İLETECEK"

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, 16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, Türkiye saatiyle 16.00'da, New York saatiyle 09.00'da yapılacak. Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında küresel yatırımcılara mesajlarını doğrudan iletecek.

Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere dünya genelinde 750-1000 katılımcının iştirak etmesi bekleniyor.

Son dakika haberi... Bakan Albayrak'tan kur açıklaması: Ekonomik aksiyon planı hazır

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Berat Albayrak'tan uluslararası yatırım zirvesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN