Son dakika! Bakan Albayrak: Artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak SETA'nın düzenlediği, ''Kuruluşundan Bugüne AK Parti Sempozyumu'nda konuştu..

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satırbaşları:

"GEREKEN TÜM ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bugün bu vesileyle tüm oturumların fikri açıdan zengin ve karar alıcılara yol gösterici olması niteliğinde olmasını diliyorum. Gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Bankalarımızın ve özel sektörümüzün sonuna kadar yanındayız. Milletimiz bir kez daha devletinin yanında durdu. Türk liramız daha da güçlenecek. Serbest piyasa kurallarında kalarak gereken tüm araçları devreye sokarak adım atmaya devam edeceğiz. Firmaları daha da rahatlatacak adımları atacağız. Önümüzdeki dönemde firmaların döviz risklerini azalatmaya yönelik tedbirleri adım adım hayata geçireceğiz.

Bakan Albayrak: "Dolar güvenilirliğini yitirmiştir"

"TÜRK LİRAMIZI KORUYACAĞIZ"

Bankacılık sektörümüzü çok daha güçlü bir yapıya kavuşturacağımız bir sürece doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Özellikle dövizle borçlanan firmalarımıza yönelik ilk adımı atmıştık. Aksiyon planı çerçevesinde önümüzdeki günlerde firmaların döviz riskini azaltmaya yönelik adımları atmaya devam edeceğiz. Türk liramızı koruyacağız. TL ile yürüyeceğiz. Önümüzdeki dönemde Türk Liramızın daha da güçleneceğini göreceğiz."

"ARTIK DOLAR GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRMİŞTİR" Birilerine rağmen banka mevduatlarından önemli bir çıkış olmaması aslında birilerinin yapmak istediği algı operasyonlarının vatandaşlarımız tarafından nasıl püskürtüldüğünü çok net biçimde ortaya koydu. Avrupa'dan yükselen tepkileri önemsiyoruz. İstediğini yaptırmaya yönelik anlayış eninde sonunda yalnız kalmaya mahkum olacaktır. Küresel finans piyasalarında bu şekilde saldırılara girişmek tüm ülkelerin piyasaları için risktir. Herkes net bir şekilde görmektedir ki artık dolar güvenilirliğini yitirmiştir. Doların politik cezalandırma aracına dönüştüğü dönemde TL'yi koruyacak adımları atmaya devam edeceğiz.

"Milletimizle 81 milyon tüm paydaşlarla, tüm bu çerçevede rasyonel ve vizyoner stratejilerle çok yakında hedeflerimize kavuşacağız. Yeter ki biz millet olarak birliğimizi kaybetmeyelim"

Bakan Albayrak AK Parti'nin Kuruluş Yıldönümü Sempozyumu'nda konuştu