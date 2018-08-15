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Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

Son dakika haberi... Merkezi yönetim bütçesi, temmuzda 1,1 milyar lira fazla verdi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 15.8.2018 12:01
Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi

Hazine ve , temmuz ayı ile ocak-temmuz dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

TEMMUZDA 1,1 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

Buna göre, temmuzda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,9 artarak 61,8 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 17,8 yükselerek 60,7 milyar lira olarak gerçekleşti.Bütçe gelirleri ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,1 artışla 415,4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 22,5 yükselişle 460,4 milyar lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi temmuzda 1,1 milyar lira fazla, ocak-temmuz döneminde de 45 milyar lira açık verdi.

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Son dakika: Merkezi yönetim bütçesi fazla verdi
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