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'ın ardından 'den de 'ye dev yatırım

Dünya, 'nin ide bulunduğu ortamı değerlendirerek dev yatırımlar için kolları sıvadı. Dün 'ın 15 milyar dolarlık yatırım planından sonra bugün de Çin'den dev bir hamle geldi.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 14:59
Katar'ın ardından Çin'den de Türkiye'ye dev yatırım

'nin oluşturmaya çalıştığı kriz ortamını başarılı bir şekilde fırsata çevirdi. Özellikle yatırımcılara, dolar endeksinde düşen fiyatları değerlendirme çağrısı yapan yetkililerin çağrıları bir bir karşılık buluyor.

Dün 'ın 15 milyar dolarlık yatırım hamlesi yürürlüğe girerken, bugün de çok konuşulan yatırımlarının Türkiye'ye akmaya başlaması gerçekleşiyor.

TÜRK DEVİNİ SATIN ALDILAR

Geçtiğimiz Temmuz ayında Alibaba tarafından satın alınan Trendyol, resmi olarak bu grubun çatısı altına geçti. Özellikle ABD ile yaşanan krizinin ardından Çin ile ilişkilerin kuvvetleneceğin sinyalleri hükümet tarafından verilirken, Çin yatırımının en önemli ayağı olarak konuşulan Alibaba'nın Türkiye'ye merkez açması yeniden gündemde.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Trendyol'un satın alınmasından yaklaşık 1 ay sonra Alibaba Türkiye'deki şirkete 1 milyar dolara yakın yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Özellikle Türkiye'ye yakın dönem içerisinde birkaç kez gelen şirket yetkililerinin merkezli bir tesis kurmayı planladığı ve bu bağlamda da depo ve merkez inşası için arazi bakıldığı belirtiliyor.

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Katar'ın ardından Çin'den de Türkiye'ye dev yatırım
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