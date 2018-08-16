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'deki pazarı 2,5 milyar liraya ulaştı

TEDER Başkanı Özeren, 'de pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığını belirtti.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 13:37 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 13:38
Türkiye'deki cep telefonu pazarı 2,5 milyar liraya ulaştı

Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketici teknolojisi ürünleri pazarının yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,6'lık büyümeyle 15,4 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

'de ayda yaklaşık 950 bin-1,1 milyon adet satışı gerçekleştiğini aktaran Özeren, cep telefonu pazarının yıllık 2,5 milyar liralık büyüklüğe ulaştığına işaret etti.

Özeren, cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluştuğuna değinerek, Kore ve menşeli cihazların pazar payının yüzde 60-65 olduğunu dile getirdi.

"YERLİ ÜRETİM CİHAZLAR YÜZDE 8-10'LUK BİR PAYA SAHİP"

Yerli üretim cihazların yüzde 8-10'luk bir paya sahip olduğuna dikkati çeken Özeren, şunları ifade etti:

"Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar."

"YAKIN COĞRAFYAYA CEP TELEFONU İHRAÇ EDER DURUMDAYIZ"

Özeren, Türk cep telefonu pazarının son dönemde verilen inovasyon ve Ar-Ge destekleriyle çok iyi bir notaya geldiğini vurgulayarak, "Dünyada yakın coğrafyaya cep telefonu ihraç eder durumdayız. Bu potansiyelimizi artırabiliriz." diye konuştu.

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Türkiye'deki cep telefonu pazarı 2,5 milyar liraya ulaştı
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