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Son dakika: yabancı yatırımcılarla buluştu

Bakan ile 4000 civarındaki yabancı yatırımcı arasındaki dev zirve başladı. Citi, , HSBC ve DOME koordinasyonunda düzenlenen zirvede Türkiye'de ekonomik gelişmeler ve yeni ekonomi yaklaşımının da anlatılması ve 'ın yatırımcılara mesajlarını iletmesi bekleniyor. Dün Bakan Albayrak'ın da bulunduğu ile Katar Emiri Şeyh Temim bin arasında toplantıdan 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım çıkmıştı

Giriş Tarihi: 16.8.2018 16:13 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 16:21
Son dakika: Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı ile yüzlerce yabancı yatırımcı arasında organize edilen dev zirve telekonferans yöntemiyle başladı.

Citi, , DOME ve HSBC dörtlüsü tarafından düzenlenen zirveye son verilere göre 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırmıştı. Sayının daha da fazla olduğu tahmin ediliyor. Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere tüm dünyadan katılım gerçekleşti.

Türkiye saati ile 16'da, saati ile sabah 9'da başlayan zirvede 'ın yatırımcılara mesajını doğrudan iletmesi ve son dönemdeki ekonomik gelişmeleri anlatacak. Albayrak, yabancı yatırımcılara ilk olarak "Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız." şeklinde seslendi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok.

Dün Bakan Albayrak'ın da bulunduğu ile Katar Emiri Şeyh Temim bin arasında toplantıdan 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım çıkmıştı.

4 bin yatırımcı sıraya girdi

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Son dakika: Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla buluştu
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