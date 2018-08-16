Son dakika: Bakan Albayrak yabancı yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile yüzlerce yabancı yatırımcı arasında organize edilen dev zirve telekonferans yöntemiyle başladı.

Citi, Deutsche Bank, DOME ve HSBC dörtlüsü tarafından düzenlenen zirveye son verilere göre 3 bin 783 yabancı yatırımcı kayıt yaptırmıştı. Sayının daha da fazla olduğu tahmin ediliyor. Telekonferansa, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'daki yatırımcılar başta olmak üzere tüm dünyadan katılım gerçekleşti.

Türkiye saati ile 16'da, New York saati ile sabah 9'da başlayan zirvede Bakan Albayrak'ın yatırımcılara mesajını doğrudan iletmesi ve son dönemdeki ekonomik gelişmeleri anlatacak. Albayrak, yabancı yatırımcılara ilk olarak "Ülke içi zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız." şeklinde seslendi.

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Türk Bankacılık sistemi sağlıklı ve güçlü. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok.

Dün Bakan Albayrak'ın da bulunduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani arasında toplantıdan 15 milyar dolarlık doğrudan yatırım çıkmıştı.