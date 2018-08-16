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Son dakika haberi: Emekliye Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı - Emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Son dakika haberi... Bağ-Kur ve SGK emeklilerine bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı. Erkenden parasını çekmek isteyen emekliler, PTT önünde geldi. Ödemenin yapıldığı PTT Edirne Başmüdürlüğü gişelerinden paralarını alan emekliler mutlu olduklarını söyledi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir diğer haber de emekli aylıklarının ödeneceği tarihti. Gelen son dakika bilgilerine göre, emekli aylıkları 18 Ağustos'ta bankamatiklerden çekilebilecek. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos 2018 gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 tarihinde bankalardan ödenecektir." denildi.
Giriş Tarihi: 16.8.2018 10:56Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 10:59
Son dakika haberi... Bağ-Kur ve SGK emeklilerine bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı. Emekli Lidar Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyesini çekmek için erkenden PTT'ye geldiğini anlattı.