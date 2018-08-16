HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Emekliye Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı - Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

haberi: ye Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı - Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

haberi... Bağ-Kur ve SGK lerine bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı. Erkenden parasını çekmek isteyen emekliler, PTT önünde geldi. Ödemenin yapıldığı PTT Edirne Başmüdürlüğü gişelerinden paralarını alan emekliler mutlu olduklarını söyledi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bir diğer haber de emekli aylıklarının ödeneceği tarihti. Gelen son dakika bilgilerine göre, emekli aylıkları 18 Ağustos'ta bankamatiklerden çekilebilecek. Yetkililerden yapılan açıklamada, "Ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos 2018 gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 tarihinde bankalardan ödenecektir." denildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.8.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 10:59
Son dakika haberi: Emekliye Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı - Emekli maaşları ne zaman ödenecek?

haberi... Bağ-Kur ve SGK lerine bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı. Emekli Lidar Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyesini çekmek için erkenden PTT'ye geldiğini anlattı.

piyasalar
BENZER HABERLER
Bu bayram, ihtiyaçlarınızı dert etmeyin
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Emekliye Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı - Emekli maaşları ne zaman ödenecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN