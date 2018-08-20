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haber: ve hesaplara yattı! Emekliler maaşını nasıl çekebilir?

Ramazan bayramında emeklilere verilen ilk 1000 liralık ikramiyenin ardından milyonlarca emekli gözünü kulağını öncesi yatacak olan ikramiye ve maaşlara çevirdi. Uzun süredir araştırma içine giren emekliler için gelişmesi geçtiğimiz günlerde gelmiş ve emekli maaş ve ikramiyelerinin ne zaman hesaba yatacağı netleşmişti. ve 'lı emeklilerinin ikramiyeleri 16-17 Ağustos tarihlerinde hesaplara yatmıştı. İkramiye sonrası emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak eden emekliler için 'dan bir açıklama gelerek maaşlarının ödeneceği tarihin öne çekileceği belirtilmişti. Bu açıklamadan hemen sonra emekli maaşları da 18 Ağustos tarihi itibari ile hesaplara yattı. 18 Ağustos itibari ile bankamatiklerden emekli maaşları çekilmeye başladı. İşte ve ikramiyesi ile ilgili tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 20.8.2018 13:19
Son dakika haber: Emekli maaşı ve emekli ikramiyesi hesaplara yattı! Emekliler maaşını nasıl çekebilir?

Milyonlarca emekliler için müjdeli haber geldi. Emekliye müjde niteliğinde olan haber, emeklinin yüzünü güldürecek cinsten. Emekliye büyük önem veren hükümet, emekli aylıklarının ödenme tarihini öne çekti ve ödemelere başladı. dün, yani 18 Ağustos tarihi itibari ile bankamatiklerden çekilmeye başlandı. Peki, Bayram ikramiyelerinin ödenmeye başlamasının ardından emeklilerin büyük bir heyecan ve merak içerisinde bekleyişe koyulduğu emekli maaşları en zaman ödenecek?

Emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği ile ilgili yapılan açıklamada, "Ödeme günleri tatiline rastlayan, emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos 2018 gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos 2018 tarihinde bankalardan ödenecektir"ifadesine yer verildi. Böylece ödeme tarihleri de netleşmiş oldu.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin ve emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine ise 17 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi 'nda da bayram ikramiyesi ödemeleriyle emeklilerin yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur ve SSK emeklilerine 16 Ağustos, Emekli Sandığı emeklilerine 17 Ağustos'ta bayram ikramiyesi ödeyeceğiz. Bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

BİRDEN FAZLA EMEKLİ MAAŞI ALANLAR DİKKAT!

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi ödemesinin dosya başına 1.000 lira olacağını anımsatan Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Birden fazla dosyadan aylık alan emeklilerimize hisse oranı yüksek olan dosyadan tek bir ikramiye ödenecektir. Ayrıca, vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerine hisseleri oranında, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara ise gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak."

Selçuk, Kurban Bayramı için 11 milyon 767 bin 550 emekli ve hak sahibine toplamda 10 milyar 417 milyon 886 bin 693 lira bayram ikramiyesi ödeneceğini bildirdi.

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