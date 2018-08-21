Evde yaşlanmak yok!

Hükümet yaşlıların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla yer alması, yaşam kalitelerinin yükselmesi için güçlü adımlara devam ediyor. Türkiye'de yaşlı nüfusun 2030'da yüzde 15'e çıkacağını dikkate alan hükümet, yaşlıların korunması, desteklenmesi, isteyen emeklilerin yeniden istihdam
a katılması için tüm imkânları seferber ediyor.
Yeni dönemde Türkiye İş Kurumu'na başvuran emeklilerin girişimcilik programlarına, dijital içerikli kurslara katılımları sağlanacak. Özel sektörün emekliler arasından talep ettiği işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanları, muhasebe, öğrenci işleri memuru gibi taleplerine hızlı şekilde yanıt verilecek. İşyeri açmak isteyenlere de finansman desteği verilecek.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, istihdam imkânları geliştirecek. Yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik projeler desteklenecek.
Yaşlı bakım hizmetleri için kamu-özel sektör işbirliği modeli geliştirilecek. Huzur evlerine daha fazla destek sağlanacak. Yaşlılara yönelik yerel yönetimlerin evde bakım ve gündüz bakım hizmetleri için yaşama geçirilen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında sunulan destek yaygınlaştırılacak. İŞ FIRSATI YARATILACAK
Mesleki tamamlayıcı emekliliğin yanı sıra bir yılı aşan özel sağlık ve hayat sigortaları geliştirilecek, ileri yaşta uygun istihdam sağlanacak. İŞKUR
gençlerle birlikte iş yaşamından kopmak istemeyen emeklilere yönelik de programlar düzenleyecek. Bugün sayısı 4 milyonun üzerinde olan iş gücüne katılmayan emeklilerin birçoğu bu uygulama ile yeni işyeri kurma planlarını harekete geçirebilecek. Emekliler, dar gelirliler, yaşlılar, engelliler gibi dezavantajlı grupların sosyal konut projeleri de desteklenecek. HER ŞEY ONLAR İÇİN AK Parti
son 16 yılda yaşlıların refahını artırmak için pek çok uygulamayı yaşama geçirirken, 65 yaş üstü aylıklar 2002-2018 arasında 20 kat arttı. Aynı dönemde 60 yaş üzerindeki bakıma, korunmaya ihtiyacı olan yaklaşık 27 bin yaşlıya 390 huzurevinde hizmet verildi. Desteğe, bakıma ihtiyacı olanlar için yerel yönetimlerin evde bakım hizmetlerini destek için Yaşlı Destek Programları başlatıldı. Yaşlılar Koordinasyon Merkezi ile her ilde ve 970 ilçede vatandaşlara telefon, faks ve internet üzerinden birebir hizmet veriliyor. 65 yaşını dolduranlar ve bir refakatçilerinin devlet tiyatroları, ören yerleri ve müzelere ücretsiz girmeleri sağlandı. Evde bakım hizmeti için 500 bin refakatçiye 5.7 milyar TL bütçe ayrıldı.