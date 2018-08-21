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Evde yaşlanmak yok! 2030’da nüfusun %15’ine çıkacak yaşlılar için destekler artırılıyor. Emekliye işyeri kurması için finansal destek verilecek, yaşlı bakımı için özel-kamu iş birliği modeli geliştirilecek