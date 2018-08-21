Konutta ikinci çeyrek rüzgârı

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'nin Gayrimenkul Platformu GYODER, gayrimenkul sektörünün alt segmentlerini üçer aylık dönemler halinde irdelediği, 'GYODER Gösterge' Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2'nci Çeyrek Raporu'nu yayımladı. GYODER'in, Türk Ekonomi Banka
sı (TEB) katkılarıyla hazırladığı raporda, konut satışlarının bir önceki çeyrek döneme göre yüzde 12.6'lık bir artış göstererek 342 bin 155 adet seviyesinde gerçekleştiği vurgulandı.
Bu dönem hayata geçirilen yüzde 0.98 faiz
li konut kredisi ve indirim kampanyalarının sektörde ivme yarattığı belirtilen raporda, yaşanan kur artışının yabancıların konut alımında olumlu etki yarattığına dikkat çekildi. Yabancıya konut satışları, ikinci çeyrek itibarıyla, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23.15'lik büyüme ile 11 bin 816 adet seviyesine yükseldi. KURA RAĞMEN DİNAMİK GEÇTİ
Gayrimenkul sektörünün, talep açısından zaman zaman yaşanan dalgalanmalara karşın dinamik bir dönem geçirdiğini belirten GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, "Sektör temsilcileri olarak, son dönemde yaşanan kur krizinin etkilerine rağmen üstlendiğimiz sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Görevimizin başındayız, daha çok çalışacak ve üretmeye devam edeceğiz" dedi. Yetgin, tapu harcı ve KDV
oranının indirilmesi, gayrimenkul sektörünü temsil eden GYODER, İNDER ve KONUTDER'in başlattığı yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyasıyla birlikte, bankaların 0.98 faizle konut kredisi desteği sağlamasının sektörde önemli bir ivme yarattığını ifade etti. Dövizdeki yükseliş maliyetleri etkiledi
Raporda, enflasyon ve faiz oranlarında meydana gelen gelişmeler ile döviz fiyatlarındaki artışın yarattığı maliyet unsurunun sektörü etkilemeye devam ettiği vurgulandı. Bina inşaatı maliyet endeksinin, Nisan 2018'e göre yüzde 2.60, son bir yıllık mayıs ayı değişimine göre yüzde 21.84 arttığı vurgulanan raporda, malzeme endeksinin yüzde 24.98, işçilik endeksinin ise yüzde 15.46 yükseldiğine dikkat çekildi. Piyasa dengeye oturmaya başladı
Raporda,
yıllık ortalama 1 milyon 200 bin konutun el değiştirdiği, demografik nedenlerden dolayı 650 bin adet yeni konut ihtiyacının sürdüğü belirtilirken, gayrimenkul piyasasının yavaş yavaş dengeye oturmaya başladıği vurgulandı. Konut fiyatlarında görülen düzeltmelerin, balon oluşumu engelleyerek piyasanın etkinleşmesine zemin hazırladığı ifade edildi. ?GYO'ların piyasa değeri 26.5 milyar TL
2018 birinci çeyrek itibarıyla 33 GYO'nun piyasa değeri 26.5 milyar TL'ye yükseldi. Dolar bazlı değer ise 6.7 milyar dolar ile geçen senenin aynı çeyreğine göre düşüş gösterdi. Beklenti ve güven endekslerine bakıldığında; Beklenti Endeksi düşerek 102.7 değerine, Güven Endeksi ise yükselişini sürdürerek 73.1 seviyelerine geldi. Yabancıların konut talebi arttı
2018 yılı 2'nci çeyrek döneminde kurda yaşanan artış yabancı yatırımcıların konut alımında olumlu etki yarattı. 2017'nin son çeyrek döneminde yüzde 3.7 olan yabancılara konut satış oranı 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 6.1 düzeyine, 2018 yılı ikinci çeyrek döneminde ise yüzde 8.5 düzeyine ulaştı. Tüm gayrimenkul çeşitleri bazında Türkiye'de yatırım yapan ilk 10 ülke sıralamasında; Almanya, Fransa, Ürdün, Suudi Arabistan
, Filistin, Yemen, İngiltere, Irak, Mısır ve Azerbaycan yer aldı. Konut kredisi hacmi 196 milyar TL'ye çıktı
2018 yılı Mayıs ayında kamu bankaları tarafından başlatılan faiz kampanyasının etkisi ile konut kredisi hacmi 2017 yılsonuna göre 4.4 milyar TL artarak 196 milyar TL'ye ulaştı. Mayısta konut kredilerinde aylık ortalama faiz oranı nisan ayına göre 14 baz puan azalarak yüzde 1.03 oldu. Nisanda yüzde 14.96 olan yıllık ortalama konut kredisi bileşik faizi, mayıs sonunda yüzde 13.02 seviyesine geriledi. Kredi faizinin düşmesiyle senetle konut satışı geriledi
Gayrimenkul sektöründe proje üreten firmaların başlattıkları kampanyalar kapsamında, senetle yapılan satışlar 2018 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 26.4'e geriledi. Bu rakam ilk çeyrek dönemde yüzde 35.5 düzeyindeydi. Senetli satışların azalmasında önemli rol oynayan unsurlardan biri, bankaların yüzde 0.98'lik kredi faiz uygulaması oldu. Ayrıca markalı konut projelerinden konut satın alan tüketiciler, 2018 yılı 2'nci çeyrekte peşinat, senet ve banka kredisi kullanımı seçeneklerinden en fazla banka kredisi kullanımını tercih etti. Aynı dönemde stok erime hızı yüzde 5.2 oranında gerçekleşti.