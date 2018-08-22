İmalatta 780 milyarlık atılım

Hükümet, imalat sanayisinde yaklaşık 780 milyarlık ara malı ithalatını oluşturan ürünlerin ülke içinde karşılanma oranını artırmak için üretim ajandasını hazırladı. Yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilirken, bu tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekân hazırlıkları, tasarım evleri yapılacak. Elektronik, robotik, sensör teknolojilerine yatırım yapılacak, yarı iletken teknolojilerinde tasarım evleri yaygınlaştırılacak. Panel, batarya teknolojileri, güç elektroniği sistemlerine yönelik çalışmalar hızlandırılacak. Bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yenilikçi çözümlerin yaygınlaştırılmasına yönelik yerli üretim desteklenecek. Ana metal sanayisinde sürdürülebilir ve güvenli girdi tedariki sağlanacak. Ara malı ithalatını oluşturan yaklaşık 3 bin ürün grubu içinde teknoloji düzeyine göre 43 gruba odaklanılacak. Yüksek yatırım gerektiren ara malı ve sanayi hammaddelerinin üretimine öncelik verilecek. Bu kapsamda tesisler için nitelikli ve büyük çaplı mekân hazırlıkları yapılacak. Demir-çelik sektörü üretiminde ithalatla karşılanan paslanmaz çelik, vasıflı çelik, yapısal çelik ve dikişsiz boru gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretimine öncelik verilecek.

ÜRÜN YATIRIMINA DESTEK

Enerji, sağlık, havacılık, uzay, otomotiv, raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri gibi öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları desteklenecek. Mega endüstri bölgeleriyle büyük ölçekli ve entegre yatırımların önü açılacak, sanayi tesislerinde dijital dönüşüm sağlanacak.

KAMU DESTEĞİNDE ÖNCELİK SAĞLANACAK

Yerli ve yabancı yatırımların özendirilmesi amacıyla mekanizmalar oluşturulacak. Bu yatırımların kamu desteklerinden öncelikli olarak yararlanması sağlanacak.

MAKİNEDE TEDARİK ZİNCİRİ

Makine sektöründe güçlü bir yerli tedarik zinciri oluşturulacak. Sektörde ara girdilerin ve ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik yatırım ve ortak girişimleri destekleyen mekanizmalar geliştirilecek. Otomotivde sektöründe tedarik zincirini kapsayan, tasarım, Ar-Ge, üretim ve satış-pazarlama süreçleri bütününün yurtiçinde geliştirilmesi, katma değerin artırılması sağlanacak.

KİMYASAL ÜRÜNLER ÖZENDİRİLECEK

Katma değeri yüksek kimyasalların üretimi özendirilecek. Kritik silah, mühimmat ve koruma sistemlerinde ihtiyaç duyulan malzemeler ile söz konusu ürünlerin imalatında hammadde olarak kullanılmakta olan kimyasalların yeni teknolojilerle üretilmesi sağlanacak. Petrokimya alanında ülkemizin ihtiyacı bulunan yeni üretim tesislerinin kurulması teşvik edilecek.

YERLİ İLAÇ ÜRETİMİ ARTACAK

Yurtiçi ilaç ve tıbbi cihaz ihtiyacının daha büyük bir kısmı ülke içinden karşılanacak. İlaç etken maddelerinin yerli üretimi konusunda adım atılacak. Geri ödeme ve fiyatlandırma politikaları ile ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik verilecek. Plazma ürünleri ve aşıların yurtiçi üretimi gerçekleşecek.