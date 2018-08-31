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İşletmelere desteği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konut, arsa, gayrimenkul ağırlıklı çalışacağını açıkladığı   17 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başlıyor.

TAKVİM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 31.8.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 10:23
İşletmelere Emlak Bankası desteği

Başkan 'ın konut, arsa, gayrimenkul ağırlıklı çalışacağını açıkladığı 17 yıl aradan sonra yeniden faaliyete başlıyor. Kamunun düzen ve yararına sosyal amaçlı yardımlarda bulunabilecek olan Emlak Bank, küçük işletmelere, tarım kredi kooperatiflerine destek verebilecek, kentsel dönüşümü destekleyecek.

"SEKTÖRÜN FAYDALANACAĞI BİR BANKA OLACAK"

Banka, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası aracı, menkul kıymet ihraç edebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kısa sürede hem vatandaşlarımızın hem de sektörün faydalanacağı bir banka . Yıl sonuna da bu süreci tamamlayacağız" dedi.

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İşletmelere Emlak Bankası desteği
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