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" ve arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı"

- Ticaret Odası Başkanı Yahya İshak, Tahran ve 'ın karşılıklı ticarette dolar kullanmama kararı aldığını ve ticaretin , riyal ve dinarla yapılacağını söyledi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018 15:40
İran ve Irak arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı

basınına açıklama yapan İshak, "İran ve arasındaki ticari işlemlerden dolar çıkarıldı. Ticari işlemlerin birçoğu , riyal ve Irak dinarıyla gerçekleştiriliyor." dedi.

"ORTAK BİR BANKA KURULMASI GEREKLİ"

İran'ın Irak'a dışı ürün ticaretinin yaklaşık 8 milyar dolar olduğunu aktaran İshak, buna rağmen lar arasında yapılan para transferinin oldukça düşük olduğunu söyledi. İshak, bankacılık sorunlarının çözülmesinin İran ekonomisinin temel önceliklerinden olduğunu belirterek, iki ülke arasında ortak bir banka kurulması gerektiğini ancak bu konuda hala engellerin olduğunu anlattı.

AMERİKAN DOLARI KULLANIMININ DURDURMAK ZORUNDA KALINDIĞI AÇIKLANMIŞTI

İran'ın ürün ihraç ettiği ülkelerin başında geldiğini bunu da Irak'ın takip ettiğini anlatan İshak, "İran'ın Çin'e yaptığı ihracatın önemli bir kısmını petrol ve petrokimya ürünleri oluşturuyor. Irak'a ise domates salçasından yapı malzemelerine kadar yüksek istihdam sağlayan ürünler ihraç ediliyor." ifadelerini kullandı. ABD yönetimi, 7 Ağustos'ta İran'ın ABD dolarına erişimini de engelleyen tek taraflı yaptırım paketini uygulamaya başlamıştı. Irak hükümet sözcüsü Saad el-Hadisi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları nedeniyle yönetiminin Tahran'la yapacağı finansal işlemlerde Amerikan doları kullanımını durdurmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

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