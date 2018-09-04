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Bakan Albayrak, 'da 11 finans kuruluşunun yöneticisi ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 'da 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlık yöneten, dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11’inin başkan ve üst düzey temsilcileriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Albayrak'ın yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin ekonomik istikrar ile sağladığı 15 yıllık başarı hikayesinin yanında, yeni dönemde daha güçlü bir stratejik plan çerçevesi içerisinde ortaya koyacağı politikaları detaylı bir şekilde anlattığı öğrenildi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018 10:24 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 10:54
Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans kuruluşunun yöneticisi ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İngiltere'nin başkenti 'daki temaslarını finans çevreleri ile yaptığı birebir görüşmelerle tamamladı.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FİNANS KURULUŞLARI

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ve Devlet Bakanı Sir Alan Duncan ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, daha sonra dünyanın en büyük finans kuruluşlarından 11'inin başkan ve üst düzey temsilcileri ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Londra'da 15 trilyon doları yöneten 11 isim ile görüştü

TÜRKİYE'NİN BAŞARI HİKAYESİNİ ANLATTI

Albayrak'ın, toplamda 15 trilyon dolar büyüklüğünde varlığı yöneten firma başkan ve yöneticileri ile yapılan görüşmelerde, Türkiye'nin ekonomik istikrar ile sağladığı 15 yıllık başarı hikayesinin yanında, yeni dönemde daha güçlü bir stratejik plan çerçevesi içerisinde ortaya koyacağı politikaları detaylı bir şekilde anlattığı öğrenildi.

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Bakan Albayrak, Londra'da 11 finans kuruluşunun yöneticisi ile görüştü
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