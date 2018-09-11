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Altında çifte kazanç 100 milyar $ olduğu tahmin edilen yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilen altın seferberliği başladı. İlk gün vatandaşın ilgi gösterdiği tahvil/sertifika ihracıyla çifte kazanç sağlanacak