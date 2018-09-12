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Tarih verdiler! Dolar kullanmayacaklar

Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dimitriev, fonun 2019 yılında ile ilk defa ulusal para birimleriyle ticari işlem yürüteceklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.9.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 12:04
Tarih verdiler! Dolar kullanmayacaklar

Dimitriev, illk alışverişlerin 2019 yılının başında yapılacağını belirterek, Kalkınma Bankası ile mevcut değeri 10 milyar dolara tekabül eden Çin Yuanı tutarında bir fon üzerinde anlaştıklarını söyledi ve Çin'in Heilongjiang bölgesinde bir yerel fon oluşturulduğunu ifade etti

İLK YATIRIMLAR 2019 YILINDA GERÇEKLEŞECEK

'nda konuşan Dimitirev projelerin hali hazırda değerlendirildiğini, ilk yatırımların 2019 yılında gerçekleşeceğini söyledi. Devlet Başkanı 2016 yılında yaptığı bir açıklamada Rusya ve Çin'in yabancı pazarlara bağımlılığı azaltmak için yerel para birimleriyle ticaret yapabileceğini söylemişti. 2015 yılından beri düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu, Rusya'da düzenlenen en büyük forumlardan biri. Forum, Rusya'nın Uzak Doğu ticaretine ivme kazandırmayı ve Rusya ile uluslararası yatırımcılar arasındaki bağlantı kuvvetlendirmeyi hedefliyor.

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Tarih verdiler! Dolar kullanmayacaklar
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