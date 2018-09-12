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ile arasında 1,7 milyar dolarlık anlaşma

Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Zhenis Kassymbek, 'nin Kazakistan için ilk 10'daki yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, "Bugün 20'den fazla evrak imzalanacak. Bunların toplam miktarı 1,7 milyar dolar civarında olacak." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 12:24
Türkiye ile Kazakistan arasında 1,7 milyar dolarlık anlaşma

'daki JW Marriott Hotel'de yapılan - Yatırım Forumu öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kassymbek, kardeş ülke Türkiye'nin Kazakistan için çok önemli yatırımcılardan biri olduğunu söyledi.

TOPLAM MİKTARI 1,7 MİLYAR DOLAR OLACAK

Kassymbek, Türkiye'nin Kazakistan için ilk 10'daki yatırımcılardan biri olduğuna işaret ederek, "Bugün 20'den fazla evrak imzalanacak. Bunların toplam miktarı 1,7 milyar dolar civarında olacak. Bunlar makine, kimya, gıda, ulaştırma ve maden sektörleri gibi çeşitli sektörlerde olacak." ifadelerini kullandı. İmza töreninde ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan 1'inci Yardımcısı Askar Mamin ve Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev'in bulunduğu pek çok davetlinin yer alması bekleniyor.

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Türkiye ile Kazakistan arasında 1,7 milyar dolarlık anlaşma
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