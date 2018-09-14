3 kurum anlaştı... Dev proje start alıyor!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ocak ayında gerçekleştirilen toplantısında alınan kararla Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alanı Projesi kapsamında Spor Genel Müdürlüğü ile Gümrük Müsteşarlığı binalarının yıkılması için karar alınmıştı. Başkent Ankara'nın belki de en önemli projelerinden biri olan Ulus Tarihi Kent Meydanı'nda yıkımlar geçtiğimiz günlerde başlamıştı. Alınan karar doğrultusunda bölgenin en yüksek yapısı olan Gümrük Müsteşarlığı binasının yıkımı gerçekleşmişti. İki binanın yanı sıra projeye göre Anafartalar Çarşısı ve 100. Yıl Çarşısı da yıkılacak. Binaların yıkılması ile başkentin adeta tarihi belleği olan 1. TBMM Binası, Ankara Palas, Hacı Bayram Camisi ve Ankara Kalesi'ne kadar uzanan bölge canlılık kazanacak.

ORTAK PROJE

Ulus Meydanı projesi kapsamında bölgeden geçen Atatürk Bulvarı, Çankırı Caddesi, Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi'nin yeraltına alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ortak yürüteceği çalışma kapsamında bölgedeki trafik Melike Hatun Camii'nin önünden Roma Hamamı'na kadar olan bölüm ile 1. Meclis'ten Hacı Bayram Camii'ne kadar olan bölüm, tünel yol ile yer altına alınacak. Projenin ihalesini ve yapımını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yürütürken finansmanını ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı karşılayacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre düzenlemeleri ve peyzaj çalışmalarını sağlayacak.

YAYALAŞTIRILACAK

Caddelerin yer altına alınması ile meydan tamamen yayalaştırılacak. Atatürk Heykeli'nin kesişme noktası olacağı projede yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve farklı donatılar yer alacak. Projenin Ankara turizmine büyük bir katkı sağlayacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, "Proje uzun süredir gündemde olan bir proje. Şu anda ihale hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede ihaleye çıkılacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle ve kurumların işbirliğiyle hızla tamamlanacak. Tünel çalışması aç kapa yöntemiyle yapılacak. Burada su, kanalizasyon, elektrik gibi altyapı unsurları bulunduğundan direkt delinerek tünel yapmak mümkün değil. Tamamlanınca Ankara büyük bir meydana kavuşacak" dedi. Projeye ilişkin Başkanlık Yazısı bugün Meclis'te görüşülerek karara bağlanacak.