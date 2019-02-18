Genç girişimciye 200 bin lira hibe

Dijitalleşme ve iletişim alanlarında çözümler geliştiren genç girişimciler 200 bin TL'lik hibe desteği alacak.

KWORKS, geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'da da Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Destekleme Programı uygulayıcı kuruluşu olarak Türkiye'deki girişimcilik ekosistemine destek vermeye devam ediyor. Programda, genç girişimcilere hibe desteğine erişim için ihtiyaç duyacakları temel eğitim ve mentorluk hizmetleri ile iş planı ve iş modeli geliştirme desteği veriliyor.

Bireysel Genç Girişimci (BİGG) Destekleme Programı'nın geçtiğimiz sene ilkini gerçekleştirdiklerini belirten KWORKS Direktörü Dr. Mahmut Özdemir, "Genç girişimci adaylarına iş fikirlerini hayata geçirmek için ihtiyaç duydukları eğitim, mentorluk, teknolojik altyapı, müşteri ağına erişim gibi birçok konuda destek sağlıyoruz. Yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri, blockchain, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti gibi teknolojileri kullanarak dijital dönüşümü hızlandıracak girişimci adaylarını başvuru yapmaya davet ediyoruz. Onlara fikirlerinin pazar ve teknik doğrulamalarını yaptırarak şirketleşme öncesi ihtiyaç duydukları desteği sağlayacağız." dedi.

Programın kapıları üniversite öğrencisinden profesyonellere geniş bir kitleye açık

KWORKS BiGG programına örgün eğitim veren bir üniversitenin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olacak öğrenciler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en fazla 10 yıl önce alan adaylar başvurabiliyor. Programa başvurabilmek için ayrıca daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak ve ön başvuru tarihi itibarıyla herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak gerekiyor.