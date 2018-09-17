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'nin hisseleri Hazine'ye devredilecek mi?

Başkan 'ın 'nin hisseleri ile ilgili açıklamasının ardından yaşanan gelişmeleri Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında aktardı.

Giriş Tarihi: 17.9.2018 16:11 Güncelleme Tarihi: 17.9.2018 16:12
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Başkan Azerbaycan dönüşü, ", 'ü suiistimal ederek, onun Cebi Hümayun'undan dediğim, hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer." açıklamalarında bulunmuştu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bu açıklamaların ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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CHP'nin İş Bankası hisseleri Hazine'ye devredilecek mi?
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