CHP'nin İş Bankası hisseleri Hazine'ye devredilecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan dönüşü, "CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü suiistimal ederek, onun Cebi Hümayun'undan dediğim, İş Bankası hisselerinin yüzde 28'inin sahibi durumunda. Bir defa Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tür bir varlığı herhangi bir siyasi partinin etiketi altına giremez. Girse girse hazineye girer." açıklamalarında bulunmuştu. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, bu açıklamaların ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirerek, CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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