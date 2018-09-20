Kamuda 76 milyar TL'lik tasarruf

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) açıkladı.

Bakan Albayrak toplantıda, kamu maliyesinde yapılacak tassarruf tedbirleriyle ilgili çok önemli bilgiler verdi. Buna göre kamuda 60 milyar liralık tasarruf yapılacak. Ayrıca 16 milyar liralık da gelir artırımı sağlacak.

"KAMU MALİYESİ DÖNÜŞÜM VE DEĞİŞİM OFİSİNİ KURDUK"

Bakan Albayrak, "Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde diğer bakanlıklarımızda Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisi'ni kurduk. Bu ekibimiz sadece tasarruf tedbirlerimizin uygulanmasından değil aynı zamanda gelir artırıcı önlemlerinde tespit edilmesi için çalışacaklar. Buradaki ekibimiz kamuda alışık olduğumuz işleyişten farklı çalışacak. Ekibimiz sürekli sahada olacak, sürece öncülük edecek.Bu ekibimiz bugün itibariyle belirlediğimiz 76 milyar liralık tasarruf ve gelir artırıcı önlemleriyle yetinmeyecek. Kamuda gereksiz kullanım israfını önlemek gibi uygulamaları takip edecek." ifadelerini kullandı.

"TAPU HARÇLARI VE EMLAK VERGİLERİNDE ADİL BİR SÜREÇ OLACAK"

Berat Albayrak, "Taşınmaz Değerleme Sistemi'ni kurarak gayrimenkul envanterini tamamlayacağız. Tapu harçları ve emlak vergilerinde adil bir süreç olacak." dedi.

7 MİLYON YENİ İSTİHDAM OLUŞTU

"2002-2013 Türkiye ekonomisi 2002'den 2013'e kadar birçok önemli adımlar atıldı. 3600 dolar olan kişi başı gelir 3 katı arttı. 7 milyon yeni istihdam oluştu. İhracatımız 4 kat arttı. Reyting kuruluşları ülkemizi yatırım yapılabilir seviyeye çıkarmıştı. Ancak Mayıs ayı sonunda Gezi Olayları, 17-25 Aralık'ta yaşananlar risklerle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi hayata geçti. Siyasi istikrar ve ekonomimizi de etkiledi. Tüm süreçler siyasi istikrar ve demokrasiyi korumak için hep millete gittik. Nihayet halkımızdan çok güçlü getiri aldık. "

3 ANA TEMEL: DENGELENME DİSİPLİN VE DEĞİŞİM

"Ekonomik yaptırımların siyasi olarak hedef alınan dönemden geçiyoruz. 10 Ağustos'ta da böyle bir dönemden geçtik. Milletimizden aldığımız yetkiyle bu güçlü programı hayata geçireceğiz. Tedbirleri hep beraber hayata geçireceğiz. Ekonomimizin güçlü ve zayıf yanlarını biliyoruz. İşte Yeni Ekonomi Programı'nın da bunları içeren bir program olduğunu söylemeliyiz. 3 ana temel üzerine; dengelenme, disiplin ve değişim sürecinden oluşturduk. Bu yıldan başlayarak 2019-2021 döneminde ekonomik bir dengelenme yaşacağımız bir süreç olacak."

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İHALESİ BAŞLAMAMIŞ PROJELER ASKIYA ALINACAK

"Enflasyonla topyekün mücadele programı başlayacak. Enflasyonu yüzde 6'ya indireceğiz. Temel amacımız büyümeyi sağlam temeller üzerine kurmak. İhalesi başlamamış projeler askıya alınacak. İstihdam önemli başlıklarımızdan bir tanesidir. 2021'e kadar 2 milyon yeni istihdam oluşturacağız. Merkez Bankası elindeki tüm araçları kullanacak. 76 milyar TL tasarruf ve gelir artırıcı önlemler başlayacak. Kamu alacaklarına ilişkin yeni yapılandırma olmayacak . Yeni Ekonomi Programı (YEP) beş temel alandaki hedeflerimiz ve tedbirler üzerine kurguladık. Bu alanlar enflasyon, kamu maliyesi istihdam ve cari açık ile bankacılık ve reel sektör alanları oldu."