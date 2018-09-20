Konkordato ranta dönüştü

Bir
dönem iflas erteleme
müessesini suiistimal eden şirketlerin yeni alanı konkordato
oldu. Hükümetin şirketlerin yaşaması için çıkardığı sistem, bazı uyanık patronların rant alanına dönüştü. Konkordato mahkemeleri de önlerine gelen her dosyaya onay verince rantçı patronlara gün doğdu. MAHKEMELER İNCELEMİYOR
Mahkemelerden hızlıca karar alan şirketler, 12 ila 18 ay boyunca borç
ve hacizlere karşı korumaya alınıyor. Bazı uyanık firmalar, bu sürede işçisinden, borçlu olduğu firmaya kadar hiçbir yere ödeme yapmayıp, ellerindeki nakitleri döviz
e ya da yüksek faize yatırıyor. Bu durum da piyasayı kilitlerken sisteme de zarar veriyor. Hukukçulara göre çoğu mahkeme firmaların finansal bilgilerini yeterince incelemeden konkordato kararı veriyor. Yasaya göre, mahkemenin atadığı konkordato komiserinin, tüm alacaklılar ile masaya oturması gerektiğine vurgu yapan hukukçular, "Alacak miktarının üçte ikisini temsil eden kişi ve kurumların sunulan teklifi kabul etmesi ile birlikte mahkeme konkordato kararı verebilir. Ancak buna dikkat edilmiyor" dedi. İFLAS ERTELEME KÖTÜYE KULLANILDI
İFLAS erteleme müessesesi de bir dönem suiistimallerin merkezine oturmuştu. Kötüye kullanım nedeniyle OHAL
sürecinde askıya alınan iflas erteleme sistemi daha sonra tamamen kaldırılıp yerine konkordatoyu (anlaşmalı iflas) yeniden canlandıran yasa çıkarılmıştı. KONKORDATO NEDİR?
BIR borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.