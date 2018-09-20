Ödeme niyeti olana bankalardan destek

Kur merkezli ekonomik kuşatma operasyonuna karşı piyasalardaki dengesizliği önlemek adına birçok tedbiri hayata geçiren ekonomi yönetimi, gelir-gider dengesi geçici olarak bozulduğu için borç
larını ödemekte zorlanan işletmeleri de rahatlatan uygulamayı başlattı.
Türkiye Banka
lar Birliği (TBB), reel sektör şirketlerinin finans kuruluşlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması adına yürüttüğü çalışmayı tamamladı.
Dün imzalanarak yürürlüğe giren Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması'na, anapara borç toplamı 100 milyon liradan büyük olan borçluları başvurabilecek. Yeniden yapılandırma kapsamına alınacak borçluların, mali durumlarının ve bu kapsamda borçlarının yeniden yapılandırılması veya yeni bir itfa planına bağlanması sonucunda borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacaklarının tespit edilmesi gerekiyor. Ayrıca kapsama alınacak borçlular hakkında hiçbir alacaklı kuruluş tarafından yasal takip başlatılmamış olması şartı bulunuyor. YÖNETİMİ DEĞİŞTİREBİLECEK
Finansal yeniden yapılandırmada, alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu firmanın mevcut riskini yeniden vadeye bağlayıp ilave finansman sağlayabilecek. Konsorsiyum ayrıca firmadan ana faaliyeti ile doğrudan ilgili olmayan faaliyetlerin tasfiyesini, sermaye artırımı, yönetim değişikliği, halka açılma, iştirak ve varlık satışı, ortaklık yapısının değiştirilmesi, şirket hisselerine rehin veya intifa hakkı tesis edilmesini isteyebilecek.
Konsorsiyum, başvuruyu yapan borçlunun ortak ve birinci derece akrabalarının mal varlıklarının teminat olarak verilmesini de talep edebilecek.
Alacaklı kuruluşlar konsorsiyumu üyelerinin en az üçte ikisinin istemi ve alacaklı kuruluşların alacaklarının yüzde 75'ini, alacaklı kuruluş sayısının en az yüzde 30'unu temsil eden alacaklıların onayıyla sözleşmede revizyon yapılabilecek. ADIM ADIM YAPILANDIRMA
Borcu 100 milyonu aşan şirketler başvurabilecek.
Şirketin borçlarını geri ödeme kabiliyeti kazanacağı tespit edilecek.
Yasal takip işlemleri başlamamış olacak.
Haklarında iflas kararı verilenler kapsam dışı.
Alacaklı kuruluşların üçte ikisinin imzasıyla sözleşme yürürlüğe girecek.
Kreditörlerin yüzde 90'ının onayıyla ek kredi verilebilecek.
Alacaklıların tamamının kabul etmesi ile faiz ve anaparadan borç silinebilecek. Belediyeler döviz yükümlülüklerini bildirecek
Merkez Bankası, kendisine tanınan yeni yetki ile belediye, üniversite ve KİT'lerden döviz
işlem bilgisi isteyebilecek. Döviz pozisyonunu etkileyen işlemlerin banka tarafından izlenmesine ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, ilgili hesap dönemi itibarıyla 15 milyon dolar ve üstünde yabancı para kredisi bulunanlara bildirim yükümlülüğü getirildi. Bildirimler, ilgili yılın 31 Mart, 30 Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için de takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanacak.