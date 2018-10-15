Bakan Albayrak: Enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi kurtaracağız

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Türkiye 2023' Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

ENFLASYON VE FAİZ DENEN İKİ PRANGADAN EKONOMİMİZİ KURTARACAĞIZ"

"Ülkemizin önde gelen markalarından, mahalle bakkalımıza kadar herkes omuz omuza verdi ve enflasyonla topyekün büyük mücadeleyi sahiplendi. Yapısal adımlarla desteklediğimiz sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hepimiz göreceğiz. Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni, her geçen gün artmaya devam ediyor."

"DIŞ TİCARET RAKAMLARI DENGELENİYOR" "Ekonomide özellike son dönemde dış ticaret rakamlarının dengelenmeye başladığını görmeye hepimiz şahit olduk. İhracatın ithalatı karşılama oranı Temmuz'da yüzde 70'lere çıkarak çok güçlü dengelenmenin sinyalini verdi. Dengelenme süreci arzu ettiğimiz seviyede devam ediyor."

"KÖTÜ BİR DÖNEMİ GERİDE BIRAKTIK"

"Kötü bir dönemi geride bıraktık. Küresel zorlukların beklendiği döneme hızla yaklaşırken, Türkiye öyle bir güçlü dönemi yaşıyor ki, bunun etkisini 2019 ve 2020'de çok daha güçlü göreceğiz.

KOMİSYONCULUK TARİHE KARIŞACAK

Hal Yasası çok yakın süreçte Meclis gündemine gelecek. Komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak. Yeni haller, yeni atış alanları ve üreticlerinin satış kabiliyetlerinin artırıldığını göreceğiz. Gıda ürünlerine çok daha makul oranlarla erişilmesi açısından bu önemli.

"REEL SEKTÖRE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Reel sektöre destek vermeye devam edeceğiz. Türkiye ekonomik operasyonlara maruz kaldı, atılan adımlarla süreci geride bıraktık. Yaşanan süreçler şunu gösteriyor, dünyanın birinci gündemi, ekonomi. Biz de tüm bu süreçleri dünyada yaşanan gelişmeleri detaylı olarak takip ediyoruz, tartışıyoruz. Atmamız gereken adımları devreye,sokuyoruz.

"ÇOK NET GÖRECEĞİZ"

Yeni bir sürecin arefesindeyiz. Dünya 2020'lerde hala çözemediği krizlerin artarak devam ettiği iklime ilerlerken, Türkiye olarak bu sürece nasıl hazırlandığımızı çok net göreceğiz.

Bakan Albayrak'tan 'Türkiye 2023' zirvesinde önemli açıklamalar