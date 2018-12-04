HalkBank

Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > IMF Arjantin'i denek yaptı, Bir kez daha anladık ki... İşte Türkiye'nin farkı!

Arjantin'i denek yaptı, Bir kez daha anladık ki... İşte Türkiye'nin farkı!

G-20 Zirvesi'ne bu yıl Arjantin ev sahipliği yaptı. Sabah Gazetesi Yazarı da bugünkü yazısında, yakından takip ettiği bu programı ve 'in Arjantin ekonomisine yönelik uygulamalarını kaleme aldı. "IMF, yeni dönemde uygulayacağı kimi politikaları bu sıralar Arjantin'de deniyor. IMF'nin, Arjantin'i denek yapması, geçenlerde uzmanlarınca yayımlanan bir makaleyi hatırıma getirdi" diyen Müderrisoğlu, "IMF'nin istihdama neşter vuran politikaları, yükselen ekonomilerin rekabet gücünü sekteye uğratıyor." dedi. Müderrisoğlu, "Tam da bu nedenle Türkiye'nin, ekonomik ve politik açıdan yeni ve bağımsız çizgi çekmek, dünyaya da ilham kaynağı olmak gibi tarihi rolü var." diye belirtti.

Giriş Tarihi: 4.12.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 4.12.2018 09:50
IMF Arjantin'i denek yaptı, Bir kez daha anladık ki... İşte Türkiye'nin farkı!

OKAN MÜDERRİSOĞLU'NUN YAZISINDAN SATIR BAŞLARI:

Bu yıl G-20 Zirvesi'ne Arjantin'in ev sahipliği yapması pek çok açıdan ibretlikti. IMF Başkanı Lagarde ile tesadüfen aynı otelde konaklamamız ise Türkiye ekonomisinin özgün taraflarını yeniden düşünmemiz için bir fırsattı. Zira temmuzda G 20 Ekonomi ve Maliye Bakanları Toplantısı vesilesi ile geldiğimiz Buenos Aires'i, toparlanmak bir yana daha da dibe vurmuş bulduk. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı 4 ay önceki o toplantıda IMF Başkanı Lagarde, "Arjantin için güneşli günler yakında" diye umut dağıtmıştı. Ama Arjantin'de ekonomik sorunlara, sosyal sorunların da eşlik ettiğini gözlemledik.

Bir kez daha anladık ki...

IMF, yeni dönemde uygulayacağı kimi politikaları bu sıralar Arjantin'de deniyor. IMF'nin, Arjantin'i denek yapması, geçenlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası uzmanlarınca yayımlanan bir makaleyi hatırıma getirdi. Bizim araştırmacıların tespitine göre, IMF'nin istihdama neşter vuran politikaları, yükselen ekonomilerin rekabet gücünü sekteye uğratıyor.

Neden? Çünkü nitelikli iş gücü ile birlikte işletmelerin organizasyon kabiliyeti de tasfiye oluyor.Seyahat sırasında ilk ağızdan değerlendirmelerini dinleme fırsat bulduğumuz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı, ekonomi noktasında yine umutlu ve cesur gördük. Kur, enflasyon, faizler, cari açık, Cumhurbaşkanı'nın iki ay öncesinden söylediği seviyeye doğru geriliyor.

Ve bir son not... ABD, İran'a ne yapıyorsa benzerini Venezüella'ya da uyguluyor.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Hedeflerimize ulaşacağız

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
IMF Arjantin'i denek yaptı, Bir kez daha anladık ki... İşte Türkiye'nin farkı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN