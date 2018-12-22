Asgari Ücret ve AGİ zammı 2019’da ne kadar, kaç TL olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrası flaş açıklama!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda verilecek zammı belirlemek için bir kez daha toplandı. Asgari ücretin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak olan TÜİK verileri de komisyonda paylaşıldı. Bu toplantının ardından ise son dakika haberleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. 2019 Asgari Ücret ve AGİ zammı ne kadar ve kaç TL olacak? İşte tüm gelişmeler

2019 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Komisyonun üçüncü kez toplanmasıyla asgari ücret zammı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. 7 milyondan fazla çalışanı yakından ilgilendiren gelişmeler şöyle;