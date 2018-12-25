2019 yılı asgari ücreti belli oldu! Yeni asgari ücret ve AGİ ne kadar arttı?

Milyonlarca vatandaşın merak ettiği asgari ücret zam oranı belli oldu. Asgari ücret komisyonun görüşmeleri sonrası asgari ücret zam oranında ortak noktada buluşuldu. Yapılan görüşmeler sonrası asgari ücret geçen yıla göre yüzde 26.5 oranında artarak brüt 2558 TL olarak belirlendi. Bu neticede Net asgari ücret 2 bin 20 TL oldu.

Asgari ücret belli oldu: 2019'da Asgari ücret 2020TL

Merak edilen bir diğer konu da AGİ (asgari geçim indirimi) ücretinin ne kadar arttığı. Asgari ücretin belli olmasından sonra AGİ ücreti de en düşük 191.85 TL oldu. En son AGİ ücreti 152 TL idi. Ayrıca bilinmesi gerek bir konu da AGİ'nin asgari ücretin içinde olduğudur. Bu konu ile ilgili de Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem merak edilen ayrıntıları canlı yayında açıkladı.

Asgari ücret 2020 TL oldu! Peki AGİ ücreti ne kadar arttı?

NOT: Kişilerin alması gereken AGİ tutarlarının hesaplanmasında, işçinin medeni durumu büyük önem arz etmektedir. İkinci önemli unsur ise, AGİ tutarı alacak işçinin evli olması halinde eşinin çalışıp çalışmadığı ile çocuk sayısıdır. Kişinin maaşına ilave olarak işveren tarafından işçiye ödenmekte olan AGİ tutarı, ödeme yapılan ilgili döneme ait işverenin ödeyeceği stopaj tutarından düşülmektedir.

İŞTE 2019 AGİ ÜCRETLERİ!

2018 AGİ ÜCRETLERİ