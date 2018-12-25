Türkiye hibrit gemi üretiminde üs oldu

BUGÜN NELER OLDU

Küresel ticaretin en önemli enstrümanlarından gemilerde de otomobillerde olduğu gibi hibrit ve elektrikli motorlar kullanılmaya başladı. Bu teknolojinin yeni üretim üssü ise Türkiye. Dünyada henüz yeni olan bu teknolojide, elektrikli motorlar da Türkiye'de yerli olarak üretiliyor. Bu alandaki öncülüğü ise bir Türk girişimi olan Elkon gerçekleştiriyor. Türk tersanelerinde elektrikli gemiler, feribotlar ve balıkçı gemileri ürettiklerini söyleyen Elkon Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan, "Ürettiğimiz gemileri Norveç başta olmak üzere tüm dünyaya gönderiyoruz" dedi. Sadece son 6 ayda Türkiye'ye 30'dan fazla elektrikli gemi siparişi geldiğini belirten Buldurgan, "Son yıllarda Türk mühendislerimizin bilgi ve know how'ı ile konvansiyonel dizel gemi motorlarına alternatif olarak hibrit ve tam elektrikli güç sistemlerinin sistem entegrasyonunda çok başarılı uygulamalar geliştirdik. Bugün Norveç başta olmak üzere birçok ülkede Türkiye'de üretilen elektrikli gemiler kullanılıyor. Hedefimiz başta Haliç ve Boğaz'lar olmak üzere Türkiye'deki gemileri de elektrikliye çevirmek ve bu sayede doğayı korumak. Bu konuda görüşmelerimiz sürüyor" dedi.Dünyada elektrikli gemi yapan 15 firma olduğunu ve bunların arasında Siemens ve Rolls Royce gibi dünya devlerinin bulunduğunu dile getiren Elkon CEO'su Ertuğ Yaşar ise, "Avrupa ülkelerinde emisyonu azaltmaya yönelik çalışmalar var. Bu nedenle bize buralardan yoğun ilgi var. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) dahil birçok finans kurumu yeni projelerde elektrikli gemiyi zorunlu tutuyor. Biz de yıllardır gemilerdeki elektrik sistemlerini yapıyorduk. Bu alanda kendimizi geliştirdik. Tasarım aşamasından başlayarak geminin inşa sürecinde yer alıyoruz. Hem hibrit hem de yüzde 100 elektrikli deniz araçları üretmeye başladık. Şimdi yüzde 100 elektrikli gemiler tersanelerimizde üretiliyor. Bunlardan en fazla öne çıkanı da Norveç fiyortlarında çalışacak elektrikli feribotlar" diye konuştu.