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yerli ve milli motorla ilk kez uçtu

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018
ANKA yerli ve milli motorla ilk kez uçtu
Yerli insansız hava aracı (İHA) ANKA, yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. TUSAŞ Motor Sanayii AŞ/TEI'nin, İHA motorlarındaki dışa bağımlılığı sonlandırmak için yürüttüğü projelerde önemli bir aşama geride bırakıldı. Proje kapsamında geliştirilen PD-170 turbo dizel havacılık motoru, entegre edildiği ANKA'yı başarıyla gökyüzüne taşıdı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de bu gelişmeyi sosyal medya hesabından, "Yerli İHA'mız ANKA yerli ve milli motoru PD-170 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi. -10 derece soğuğa rağmen dün geceden beri çalışıp ülkemizi bir alanda daha bağımsızlığa kavuşturan TUSAŞ, TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) ve SSB personeline teşekkür ederim. Hayırlı olsun" ifadeleriyle duyurdu.
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ANKA yerli ve milli motorla ilk kez uçtu
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