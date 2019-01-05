Başkan Erdoğan 'Müjdeyi İzmir'den veriyorum' dedi ve açıkladı! "2019 yılı Ocak ayı içinde..."

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Başkan Erdoğan, 2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin müjdesini de İzmir'den verdi.

FARK ÖDEMELERİ...

Başkan Erdoğan, "2019 yılı ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini İzmir'den veriyorum. Fark ödemesi buğday, mısır, çeltikte 550 milyon lira, buzağı desteği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon lira, yem bitkileri desteği 269 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği 100 milyon lira, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin lira, diğer destekler 167 milyon lira, toplam 2 milyar 35 milyon lira." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi İzmir'den verdi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından diğer satır başları:

Rabbim hepinizden razı olsun, değerli kardeşlerim İzmir'de sadece vatanımızın bağımsızlığı değil, ekonomik bağımsızlığımızın da temellerini attık. Bizler hep İzmir İktisat Kongresi'ni konuşuruz. AK Parti iktidarları döneminde ülkemizi hızlı şekilde kalkınma sürecine soktuk. 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Kur, faiz, enflasyon üçgeninde maruz kaldığımız saldırıya rağmen, 2018'in ilk üç çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdük. Türkiye'yi 3.5 kat büyütürken, İzmir'i ihmal etmedik. Son 16 yılda İzmir'e 67 katrilyon yatırım yaptık. İzmir'e yapılan yatırım işte bu. Yani en fazla milletvekilini biz çıkarmadık demedik, çünkü İzmir özellikliydi, bu yatırımların yapılması gerekliydi, yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

İZMİR 2 BİN 60 YATAK KAPASİTELİ DEV BİR ŞEHİR HASTANESİNE KAVUŞACAK

Yaptığımız kentsel dönüşümle İzmir'de 18 bin konut projesini hayata geçirdik. Sağlıkta 35'i hastane toplam 109 tesisi hizmete soktuk. İzmir Bayraklı şehir hastenesi yapılıyor. İzmir 2 bin 60 yatak kapasiteli dev bir şehir hastanesine kavuşacak.

MODERN DEPOLAMALAR KURULACAK

CHP demek hava kirliliği demektir, çöp, yolsuzluk, yokluk demektir. İnşallah Nihat Zeybekçi ile en kısa zamanda burada vahşi depolamalar yerini modern depolamalara bıracaktır. Böylece, enerji üretimi olacak. Vahşi depolamanın yapıldığı yerler kalkacak. Çevreci biziz, bunlar çevrecilikten anlamaz.

İZMİR'DE YAPIMI DEVAM EDEN 21 YOL PROJESİ BULUNUYOR

İzmir'de yapımı devam eden, 2 katrilyon 140 Trilyon maliyetli 21 yol projesi bulunuyor. Her şey İzmir için... Ödemiş-Kiraz arasına hızlı tren hattı yapmak için hazırlıklara başladık. İzmir'e maliyeti 3 katrilyon lira olan toplam 5 istasyondan oluşan Halkapınar - Otogar metro hattının en kısa sürede ihalesi yapılacak. İzmir'in içme suyu problemini de biz çözdük.

Başkan Erdoğan, "Görev dağılımını Salı günü yapacağız ve arkadaşlarımız Türkiye'ye dağılacak. Hafta sonuna kadar aday tanıtımlarımızı tamamlamış olacağız." dedi.