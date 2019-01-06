Engelli aylığına zam müjdesi! Engelliye 720 TL...

Devlet, engelli vatandaşlara maaş desteği sağlıyor. Ocak ayının gelmesiyle birlikte engellilere zam düğmesine basıldı. Bu ay memur maaş katsayısının artmasıyla engelli aylıkları da yükselecek. Yüzde 40 ile yüzde 69 engeli olanların aylığı 433,68 liradan 480,21 liraya çıkacak. Yüzde 70 ve üstü engeli olanların aylığı da 650,51 liradan 720,32 liraya ulaşacak.



18 YAŞ ŞARTI VAR

Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişilere engelli aylığı ödeniyor. Engelli aylığı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması da şart. Sigortalı olarak çalışan veya SGK'dan gelir veya aylık alan engelliler aylık alamıyor. Engelli aylığı alabilmek için çalışmamak dışında bir de gelir sınırı var.

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