- Milyon dolarlık yata 8 tankerle yakıt ikmali

- 255 litre yakıt ikmali yapılan lüks yat milyon dolarları Bodrum'a bıraktı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum'a gelen 106 metre uzunluğundaki "Dream" isimli motoryata, 255 bin litre yakıt ikmali yapmak için tankerler sıraya girdi. Gemi yanaşma iskelesine yanaşan lüks motoryat milyon dolarları ilçeye bıraktı.

Sabah saatlerinde Bodrum gemi yanaşma iskelesine yanaşan Malta bayraklı "Dream" isimli yata, 8 tankerle yakıt ikmali yapıldı. Tankerlerin sıraya girerek yapılan 255 bin litre yakıt yüklemesinin akşam saatlerine kadar süreceği öğrenildi. 106 metre uzunluğundaki yatı görenler de dönüp bir daha baktı. İçerisinde yüzme havuzundan hamama, restoranlardan eğlence merkezine kadar birçok seçeneğin bulunduğu lüks yatın akşam saatlerinde Bodrum'dan ayrılacağı öğrenildi.

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