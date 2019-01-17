Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı, altın rafinerisine hayran kaldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, Çorum'da bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulundu. Maddah, "Ben o kadar rafineri gezdim, ileri teknolojiye sahip ilk kez burayı gördüm" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, beraberindeki heyet ile dün Çorum'a geldi. Zaidan El Aissami Maddah'ı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler karşıladı. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Ahlatcı Holding'e ait altın rafinerisini gezen Maddah, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'dan rafineri hakkında geniş bilgi aldı. Rafineriye hayran kaldığını belirten Zaidan El Aissami Maddah, "Ben o kadar altın rafinerisi gezdim, ileri teknolojiye sahip ilk kez burayı gördüm. Çok donanımlı bir yer. Altın madeni sektöründe ve tarım alanı gibi sektörlerdeki işbirliğini geliştireceğiz" dedi. Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'nın geçtiğimiz yıl Aralık ayında Arjantin'deki G20 Liderler Zirvesi'nden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Latin Amerika gezisinde de iş insanları heyetinde yer aldığı belirtildi. Holdingin Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne kurduğu altın rafinerisinin Türkiye'deki üç rafineriden biri olduğu ifade edildi.

FOTOĞRAFLI