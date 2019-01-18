Çin ve Kore’ye sert uyarı ticaret böyle gitmez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin ihracat ve katma değer noktasında kazankazan bir ticari işbirliği ortaya koymak durumunda olduğunu söyledi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısına katılan Bakan Albayrak, Türkiye'nin Çin ve Güney Kore ile yürüttüğü ticari ilişkileriyle ilgili önemli tespitlerde bulundu.



BİRLİKTE KAZANMALIYIZ

Bu iki ülke ile ticaret hacminin iç açıcı olmadığına dikkat çeken Albayrak, "Kazan-kazan gidiyor olması lazım ama bakıyoruz Türkiye'nin aleyhine bir resim var. O zaman bu resim bundan sonra böyle gitmemeli. Ya birlikte kazanacağız ya da başka adımlar atacağız" dedi. Bakan Albayrak, kazan-kazan ilişkisini bundan sonra tüm pazarlarda ortaya koyacaklarını söyledi. Albayrak, Avrupa'nın Türkiye için birinci öncelik olmaya devam edeceğine de vurgu yaptı.



HİÇBİR ÜLKE ALTINDAN KALKAMAZ

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, büyük altyapı dönüşümü sonrası ekonomide büyük değişimi, tarihi bir dönüşümün başlangıcını yeniden başlattıklarını söyledi. Türkiye ekonomisini 16 yılda 4 kat büyüttüklerini belirten Albayrak, "Mayıs 2013'te ekonomide tüm göstergeler Cumhuriyet tarihinin en iyi seviyesindeyken, devreye sokulan planlarla bu süreç engellenmeye çalışılmıştı. Her saldırı girişimi aslında Türkiye'yi ekonomik açıdan ulaşılmak istediği seviyeye çıkarmama arzusuna hizmet etti. Hiçbir ülke bunların altından kalkamaz" dedi. Yeni bir hikâye yazmak için yoğun bir sürecin başlatıldığını kaydeden Bakan Albayrak, "Elimizde iki hassas kırılgan top olduğunu bilerek, bunları kırmadan hassas bir şekilde yöneteceğiz. Biri sıkı şekilde uygulayacağımız mali ve para politikalarındaki hassas yönetim ile küresel sistemde oluşturduğumuz güven, diğer hassas nokta da sanayici iş dünyasının hassasiyetlerini göz ardı etmeden bu dengeyi birlikte yöneteceğiz" diye konuştu.



ENFLASYON HEDEFİN ALTINDA

Bakan Albayrak, 2019'un her alanda, ağustos ve eylül aylarındaki dalgalanmaların sebep olduğu tahribatın etkilerinin giderildiği, dengelenmenin tüm bileşenleriyle kendisini çok daha güçlü hissettirdiği bir yıl olacağını söyledi. Bakan, "2019'u, hedeflediğimiz enflasyonun daha altında bir enflasyonla tamamlayacağız. Sıkı para politikamızı korumaya, enflasyonla mücadele için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz. ÖTV ve KDV indirimlerini devam ettiriyoruz. Gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.



SAMURAY BONOSU İHRACI

"Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na destek veren birçok paydaşın yanında, desteği daha az olanları ona göre değerlendiriyoruz" diyen Albayrak, şunları kaydetti: "Fiyatlar, pazarda ve marketlerde farklı. Marketlerde istediğimiz rakamlar yok, onlarla konuşacağız. Pazardakiyle marketteki arasında ciddi fark varsa, o zaman marketlerimiz beklediğimiz katkıyı yapmıyor. Bu süreçte daha güçlü performansı tüm paydaşlardan bekleyeceğiz. Tüm firmaları enflasyonla mücadele konusunda daha güçlü ve büyük sorumluluk almaya davet ediyoruz." Bakan Albayrak ayrıca, borçlanmada enstürman çeşitliliğini artırmak için Japon yeni cinsinden samuray bono ihracı ile ilgili görüşmelere başladıklarını ve bunu da hayata geçireceklerini söyledi.



FAİZDE 2 AYDA 10 PUAN DÜŞÜŞ

KOBİ ve esnaf için gerek yapılandırmalar gerekse yeni kredi ve destek paketleriyle, maliyetleri çok ciddi bir şekilde aşağıya çekmeye başladıklarını vurgulayan Albayrak, "Sadece faizlerde son 1-2 ayda 10 puanın üzerinde bir iyileştirme sürecini ortaya koyduk. Kredi maliyetleri düşüyor, düşmeye devam ediyor" diye konuştu. Albayrak, tahvil faizlerinin 27'lerden 18'e gerilediğine dikkat çekerek, "Bunu tek haneli rakamlara kararlı bir şekilde düşürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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