Piyasaya 33.7 milyar destek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, piyasaya hızlı bir şekilde likidite enjekte edilmesi amacıyla kâr payının yüzde 90'ının avans olarak dağıtılmasını talep ettiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu dün yapıldı. Genel Kurul'da, Hazine ve Maliye Bakanlığı önergesi ile bankanın kesinleşmemiş 2018 yılı kârından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması hususu kabul edildi. Genel kurul sonrası yapılan açıklamada, 33.7 milyar TL kâr payı avansının ödenmeye başlandığı belirtildi.







TARİH DEĞİŞİKLİĞİNE ONAY

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya başkanlığında toplanan genel kurulda ayrıca banka genel kurulunun nisan yerine her yıl hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve banka meclisinin belirleyeceği günde toplanmasına ilişkin düzenleme de kabul edildi. Öte yandan, TCMB'nin Olağan Genel Kurulu'nun da hesap dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde ve Banka Meclisi'nin tespit edeceği günde toplanması bekleniyor.











ETKİN NAKİT YÖNETİMİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta yaptığı açıklamada, bu operasyonun temel amacını, etkin nakit yönetimi kapsamında kamu yatırımları, kamu ödemeleri, piyasa ödemeleri, KDV iade ödemelerinin bu ekonomik koşullarda çok daha hızlandırılarak piyasaya likiditenin çok daha hızlı bir şekilde sunulması olarak özetlemişti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, düzenlemenin yeni Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Bakanlığı tebliğine ilişkin olarak yapıldığını söyledi.



TÜRK TİCARET KANUNU'NA UYUM

Bir hissedarın, Genel Kurul'un neden nisan ayı yerine bu dönemde yapıldığına yönelik sorusunu yanıtlayan Başkan Çetinkaya, "Yeni Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketler için şirket genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonunda ilk üç ay içinde yapılmasını düzenliyor. Bankamızın bu düzenlemesi, mevcut şartlarda bir istisna gibi görünüyordu. Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilip 'ilk üç ay' ile ifade ediliyor" diye konuştu.



TCMB'NİN KAMPI FAALİYETE GEÇECEK

Murat Çetinkaya, "kapalı olması nedeniyle Merkez Bankası kampından yararlanılamadığı" yönündeki değerlendirmelere ilişkin olarak, "Kampın bu sene faaliyete geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kampın altyapısına ilişkin güvenlik ve hijyen unsurlarıyla ilgili kapsamlı iyileştirme ihtiyacı vardı. Bu sene yetişirse faaliyete geçireceğiz" dedi.

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