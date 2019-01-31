Enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası, enflasyon tahminlerini 2019 için yüzde 15.2'den 14.6'ya, 2020 için ise 9.3'ten 8.2'ye indirdi. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı için düzenlenen toplantıda konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyonun 2021 yılı sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra, orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" dedi.



FAİZ 8 AYIN DİBİNE GERİLEDİ

Murat Çetinkaya, enflasyonda ikna edici bir düşüş görülünceye kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, "Amacımız enflasyonu önce tek hanelere indirmek, sonrasında 3 yıllık zaman diliminde nihai hedefimiz olan yüzde 5'e yaklaştırmaktır" diye konuştu. Başkanın enflasyonla mücadelede kararlılığı net biçimde ortaya koyması ve devam eden yabancı girişi ile 10 yıllık tahvillerin faizi yüzde 15'in altına inerek 8 ayın dibine geriledi. Dolar da yüzde 1'e yakın düşerek 5.27 TL'nin altına indi. Öte yandan Merkez Bankası 2019 için petrol tahminini 80 dolardan 63 dolara çekti.



TÜRK LİRASI POZİTİF AYRIŞTI

Para politikasındaki sıkı duruşu sürdürmenin ve enflasyon görünümünün düzelmeye başlamasının, yurt içinde finansal göstergelerde iyileşme kaydedilmesine katkıda bulunduğuna dikkati çeken Çetinkaya, "Türk Lirası olumlu yönde ayrışırken, faizler geriledi. Yeni Ekonomik Programı ve atılan adımlar risk algısında iyileşmeye yol açtı. Cari açık ve enflasyonda pozitif trend ve iyileşme görüyoruz. 2019'da ihracat ve turizmdeki güçlü seyrin ekonomideki kademeli toparlanmaya destek olacağını öngörüyoruz" dedi.



SEBZE VE MEYVEYE DİKKAT ÇEKTİ

Gıda enflasyonunun özellikle yaş sebze ve meyve fiyatları üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğunu belirten Çetinkaya, "Merkez Bankası olarak konjonktürel gelişmeleri, yapısal unsurları ve atılan adımları önemsiyoruz. Tedarik zinciri ile rekabet şartlarının en etkin ve verimli şekilde oluşması gıda fiyatlarında yaşadığımız dönemsel oynaklıkları da azaltacaktır. Bu kapsamda Hal Yasası başta olmak üzere atılan olumlu adımlar, devam eden çalışmalar var" diye konuştu.



BAŞKANDAN KRİTİKMESAJLAR

Veriler ekonomideki dengelenme eğiliminin belirginleştiğini gösteriyor.

Dış talep gücünü korurken, finansal koşullardaki sıkılığın etkisiyle iktisadi faaliyetteki yavaşlama devam ediyor.

Cari dengedeki iyileşme eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecek.

Enflasyonun 2019 sonunda yüzde 14.6, 2020 sonunda yüzde 8.2'ye, 2021 sonunda ise yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı tahmin ediliyor.

Fiyat istikrarı amacı doğrultusunda elimizdeki bütün araçları kullanacağız. Enflasyon görünümünü etkileyen faktörler yakından takip edilerek, gerekirse ilave sıkılaştırma yapılabilecek.

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